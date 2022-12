Cuando Eva Soriano terminó a la deriva con un flotador en la playa de El Palmar

Eva Soriano se ha convertido en uno de los grandes nombres del humor reciente y una fresca presentadora que se crece en el directo. Lo demuestra cada mañana en Cuerpos especiales en Europa FMy dejó en alto el listón en La noche D en La 1. Comedy Central estrena hoy la segunda temporada de Comedy Central Presents, monólogos crudos producidos por El Terrat (The Mediapro Studio) donde sus cómicos elevan el voltaje de sus intervenciones.

Eva aparece hoy a las 22.50 en una remesa que en noches sucesivas dará paso a Toni Acosta, Patricia Espejo, Miguel Iríbar, Nacho García, Luis Zahera y dos monologuistas mexicanos para descubrir, Alexis de Anda y Carlos Ballarta. El humor de Eva Soriano se ha destacado por hablar sin tapujos de sus vivencias. Sincera por todo los poros, mientras tenía esta entrevistas se encontraba en su casa arreglando con el fontanero unas goteras. Todo eso en su mundo de horarios locos. Hoy también vamos a conocer más detalles de cuando se quedó dormida en un delfín de plástico en la playa de El Palmar, en Conil de la Frontera, y terminó en pleno mar, tal como cuenta en esta entrevista.

–¿Había un humor de mujeres y sobre mujeres y no lo habíamos descubierto hasta ahora?

–Cuando yo comienzo en los monólogos las cómicas ya estaban ahí. Y el humor sobre las mujeres también. ¿Ahora está más presente?porque se ha conseguido una empatía con el público. Yo hablo en el escenario lo que hablo en la vida privada. Tal vez las humoristas han estado reprimidas mucho tiempo, a tener miedo a contar cosas que no gustaran o interesaran. Yno les daban oportunidades.

–El humor sobre las mujeres partía de contemplarlas como perfectas, ideales, y a partir de ahí, criticarlas

–A mí no importa dar una mirada agridulce y realista, que es lo que en ocasión se temía que no gustara al público. Ya teníamos la visión de los chistes en torno al sector masculino pero no realmente lo que sentían y vivían las mujeres. Era necesario que el humor tuviera más representantes femeninas por visibilidad. Y no hacemos sólo humor para las mujeres. Es un humor transversal desde la perspectiva de una mujer.

–¿Qué va a contar en el monólogo de hoy en Comedy Central?

–Son 50 minutos para contar mi vida. Tengo la suerte de monetizar mis miserias. El monólogo se ha estructurado como mi mente: muy dispersa. Soy una persona de 32 años desquiciada por la vida. Cuento los problemas de ser millennial: tienes el espíritu jovial pero ya no aceptas igual las cosas, tu cuerpo biológicamente comienza a darte señales de la edad.

–¿Lo que cuenta siempre es autobiográfico, tanto le pasa?

–Para hacer un buen monólogo o una tienes una vida interior muy rica o una vida personal muy desastre. No me da tiempo a tener tantas desdichas. Me sorprende cómo atraigo tanta patosidad. O la gente no cuenta todo lo que pasa o es que a mí me pasa de todo.

–No será para tanto...

–Os cuento una anécdota que no puede ser tan tonta. Estoy en El Palmar, me duermo y me veo metida en un flotado a tomar por culo. Me quedé dormida en un delfín, agotada, después de tantos días de fiesta. Yo no sabía cómo podía ser esa playa, me dormí y el levante me llevó mar adentro. Me vinieron a rescatar. Fue una cosa muy ridículo. Pero ¿cómo me enfrento a ese drama de ser tan patosa? con humor.

–¿Escarmentó?–Qué va. Si casi me ahogo después en el río Ebro. Me regañaron. Le digo a mi madre que me voy unos día a Oporto y lo que me dice es que tenga mucho cuidado, que allí hay un río.

–En Tu cara me suena salió muy airosa. Canta e imitaba bien.

–Empezaba en la radio y fue uno de esos momentos de mi vida agotadores de horarios eternos. Si os gustó lo que hice, mi esfuerzo me costó.