La mujer de la semana ha sido Chanel, pero no sólo Chanel

LA mujer de la semana es Chanel, no hace falta insistir (ella y todo su equipo). Pero la otra es Eva Soriano. Si no la conocen la pueden escuchar bien temprano en Europa FM y los martes en La noche D, en La 1, producido por Good Mood. Si había que refrescar un formato que con Dani Rovira no iba a crecer con Eva se ha conseguido el recambio que atrae a un público joven, y también otro que no tanto, que se había olvidado del primer botón del mando.

Que tiemble Anne Igartiburu... Eva Soriano y Chanel se postulan como candidatas para dar las campanadas de fin de año tras dar el campanazo en Eurovisión#LaNocheDChanel pic.twitter.com/iaI7aggKdb — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) May 17, 2022

El descubrimiento mayor ha sido al tener que emitir el espacio en directo en esta semana para agasajar a la vencedora eurovisiva (vale, ha sido tercera pero todos sabemos que ha ganado). En el directo, ya trabajado de sobra en la radio, Eva se ha crecido.

Al ir sin red ha sido como una trapecista suicida que sabía lo que se traía entre manos. La entrega de este martes fue divertida, aportó centenares de titulares de todos los que fueron pasando por el plató y el buen ambiente, que se suele servir refrigerado en las entregas grabadas de este show, contagió de verdad al público de casa.

Eva Soriano: “¿Algún participante de Eurovision intento ligar contigo?@Chanel: “SI”No me extraña, es una diosa #LaNocheDChanel pic.twitter.com/Pxv2kF8M3p — GOSSIP BOY 🥭 (@JuanjoCotilla) May 17, 2022

Eva ha demostrado que el directo es un plus y que si una anfitriona realmente abre las puertas y tiene desparpajo para que todos los demás se sientan en su casa el programa sólo tiene que dejarse llevar. El clima hará que brote todo lo bueno. Y hasta puede convertir un momento de naturalidad en un gag improvisado, como cuando nuestra eurovisiva se veía con necesidades inapelables para ir al cuarto de baño.

Lo que ha demostrado Eva en una noche es lo que hacía, por ejemplo, una tal Raffaella Carrá cuando tenía que timonear un plató: todo el mundo daba lo más sano de sí mismo. Ramontxu le debe haber sido un icono de la televisión por aquella primera noche con Raffaella.

Sin esperarlo, TVE ha encontrado uno de esos formatos que por fidelidad y conexión necesitaba en sus noches. No tiene ni que cambiarle el nombre. Sólo tiene que dejar que Eva se sienta en su casa y haga sentirlo a sus convidados. La tele a veces suele ser así de sencilla. Tan sencillamente endemoniada.