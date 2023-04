'Got Talent All Stars', el sonoro estreno que aterriza en Telecinco

En la noche del sábado se produce el choque musical entre Got Talent en Telecinco, La Voz Kids en Antena 3 y Tierra de Talento en Canal Sur. En el caso del formato de Fremantale para Telecinco llega la versión española con una selección de artistas internacionales que ya han triunfado en este programa, Got Talent All Stars.

Con la conducción de Santi Millán, en el jurado estarán los habituales Risto Mejjde y Edurne más Paula Echevarría y un cuarto miembro invitado que irá cambiando cada noche. Luis Zahera y Fernando Tejero, el mago Jorge Blass o el youtuber TheGrefg serán algunos de esos jueces invitados. Esta fue una de las últimas decisiones del jubilado CEOde Mediaset España, Paolo Vasile antes de que en este año se incorporara la nueva dirección.

Entre los jurados invitados en próximas semanas estarán también Leo Harlem, Carlos Areces o Dani Fernández. El primero en participar, esta noche, será el actor cordobés Fernando Tejero, que a diario podemos ver en La que se avecina en FDF.

Para este Got Talent: All Stars se han reunido a los mejores concursantes de programas de Got Talent, vencedores en las distintas versiones realizadas en países como Francia, Croacia, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania o EEUU, que han sido seleccionados por Fremantle. “

"Es una edición muy especial con actuaciones en la que cada una supera a la otra. El jurado lo ha tenido muy complicado", adelanta al respecto el director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra.