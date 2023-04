Parejas con diferencia de edad, Risto Mejide pregunta a otros famosos que vivieron su experiencia

Risto Mejide ha tenido experiencias sentimentales con amplia diferencia como la de Laura Escanes, madre de su hija (tiene otro vástago de su relación con Ruth Jiménez). De ahí que Viajando con Chester, en la noche de los martes de Cuatro, cierre temporada con este tema y la presencia en el sofá de Javier Rigau, Pilar Rahola, Pelayo Díaz y Melani Olivares.

Esta es la novena temporada del espacio de entrevistas en profundidad con Mejide que hoy valorará las opiniones vertidas recientemente, algunas muy críticas, en torno a Laura Escanes y a Natalia Almarcha, su actual pareja sentimental, 21 años menor que el publicista.

El empresario Javier Rigau, la periodista Pilar Rahola, el estilista e influencer Pelayo Díaz y la actriz Melani Olivares compartirán también sus experiencias personales en torno a esta realidad, que según Mejide viven unos 2 millones de personas en nuestro país y que está sujeta en muchos casos a la estigmatización, la incomprensión y los prejuicios sociales.

Rigau, viudo de la estrella de Hollywood Gina Lollobrigida, recientemente fallecida, inaugurará el especial hablando de su relación de varias décadas con la actriz, 34 años mayor y a la que conoció cuando él solo tenía 15 años. "Tenía el estigma de que me casaba con ella por el interés o por sacar algo cuando yo era mucho más rico que ella" asegura el empresario.

Por otro lado, la vocera independentista Pilar Rahola contará cómo fue ella misma la que inicialmente estigmatizó su relación con su pareja actual, 10 años menor que ella: cuando fue consciente de su edad, Rahola, decidió interrumpir ese vínculo. Sin embargo, el amor entre ambos pudo con esa barrera y ya llevan 25 años juntos. “De golpe en mi vida se quebraba porque mi pareja tenía 10 años menos y eso me comportaría mucho ruido, mucho lío, mucho estigma y yo ya tenía muchos problemas y no quería más. Aún me emociona que ya hace 25 años que estoy con él", revela.

En el caso estilista e influencer Pelayo Díaz mantuvo una relación de tres años con el diseñador David Delfín, a quien le separaba 15 años de diferencia. A pesar de haberse separado tiempo antes del fallecimiento del modisto, Díaz confesó en sus redes sociales que había sido la persona más maravillosa que había conocido nunca. “A día de hoy en terapia sigo hablando de mi relación con David, porque me marcó muchísimo”, confiesa.

Melani Olivares mantuvo relaciones con un hombre 16 años mayor cuando ella tenía 18 y con otro 10 años menor cuando alcanzó la cuarentena. La intérprete reconoce que no cree en las etiquetas y respecto a la primera de esas relaciones asegura que "estuvimos tres años viviendo juntos en Nueva York y cargaban sobre él".