“Hablamos en 'Cardo' de un dolor profundo que no se sabe por qué se tiene”

La actriz madrileña Ana Rujas afirma que “poner el ojo en que algo sea crudo no debería de ser excepcional, sino normal, y, para eso, todavía, se necesitan más cosas con esa realidad, aunque ya están avanzando”, ya que “ahora mismo es un buen momento para los creadores”.La segunda temporada de la serie de la que es protagonista y co-creadora, Cardo, llega a Atraplayer Preimun el 12 de febrero con su segunda temporada. Sí, es una serie cruda, generacional. Y necesaria, como muestran los reconocimientos conseguidos.

Claudia Costafreda es la otra mirada femenina que construye la historia de María, el personaje al que da vida Rujas, una joven que decide abandonar el mundo de la televisión para hacer frente a sus problemas tras haber tenido contratiempo en la calle que ocasiona un grave problema personal.La serie le ha hecho ganar ya un premio Feroz, por su interpretación, y ayer sábado recogía el galardón ‘A de Actual’ que entrega el festival Actual de Logroño a personas que hayan realizado diferentes contribuciones a la cultura a lo largo del pasado año.

Cree que Cardo, promovida por Atresmedia y producida por Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, es una muestra de que en el panorama cinematográfico y de series actual “se está apostando por cosas que eran necesarias”, y si aún parece que han tocado “temas crudos” en su ficción ambientada en el extrarradio de Madrid frente a los barrios acomodados, es “porque todavía se necesita que se toquen más”.“Estamos muy emocionadas porque seguimos recibiendo muy buen feedback del público y no nos esperábamos que iba a tener tan buena acogida por parte de los medios de comunicación y de la crítica, pero sigo digiriendo todo lo que hemos hecho y lo que la gente nos ha ido diciendo”, ha subrayado sobre el éxito de Cardo.

“Porque al final, cuando haces algo tan personal, piensas que, igual, no interesa tanto a la gente y que no va a conectar, pero, al final, el personaje crea mucha empatía”, para retratar a una generación, la de los nacidos en España en los 90, que han pasado de un pasado acomodado, a un presente lleno de sobresaltos y ven el futuro con una gran incertidumbre.

La ficción realista de Cardo, puntualiza Rujas, “no es que trate temas personales, sino que parte de algo personal para, luego, ir a la ficción”, por lo que, para prepararse el personaje, ha utilizado “las herramientas normales y mucho trabajo para llegar a María”, la protagonista de esta serie que se afianza en su segunda temporada que llega el próximo mes a Atresplayer Premium.

“No estoy haciendo de mí misma, ni lo pretendía, al final, nuestra María no es nosotras, es una mezcla de todo y un personaje de ficción total”, por lo que, para llevarlo frente a la cámara, ha estado “trabajándolo mucho y confiando en el curro y en dejarme llevar por esta historia”, asegura esta intérprete de 33 años.Ha destacado que, como en su caso, cuando alguien interpreta un personaje que también ha contribuido a escribir, “la visión que tienes de él es muy profunda” pero “igualmente, necesito ser dirigida”, en alusión a Costafreda, señala Rujas, quien ha especificado que, a la hora de crear Cardo, para ella “la idea básica era que lo vieras y estuvieras pensando en que es tal cual se quería contar, que no ha habido ni trampa ni cartón y que tuviera una crudeza y fuera real”. No concesión, por tanto, al drama forzado, a la ilusión o al artificio narrativo.

La creadora y actriz subraya que "no había un plan premeditado de ‘vamos a contar esto y a hablar de una generación’, creo que hablábamos de lo que nos dolía y de un dolor muy profundo que tiene el mundo ahora y que es intrínseco y no se sabe muy bien por qué se tiene". Ese dolor generacional de incertidumbre desde una posición que parecía cómoda cuando eran niños es lo que hace más disruptivo el tratamiento de Cardo.

Respecto a sus proyectos futuros Rujas señala que forma parte del elenco de La Mesías, la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que llegará en breve a Movistar Plus +. Una ficción que tiene “una historia muy potente y poderosa” de la que, todavía, no puede desvelar nada.

Junto a este trabajo con los productores que le dieron su mayor confianza para lanzar Cardo, el horizonte de esta actriz incluye la publicación el próximo mayo de su primer libro, titulado La otra bestia, compuesto por textos que ha escrito a lo largo de cuatro años y que son una recopilación tanto de ficción como de “asuntos más personales” que ha ido trazando.

Este libro, asevera la autora es "muy personal". "Pero me parece bonito y es parte de una etapa que cierro, y se ve en los textos la evolución de cómo empecé a buscarme como creadora y cómo terminó en otro punto, que es el ahora; es interesante compartirlo", explica Ana Rujas sobre esta expansión literaria de su mundo interior que refleja en la serie y que se complementa en el ensayo.