Hacienda ratifica una multa por fraude fiscal a Wyoming del año 2006

El presentador de El intermedio, El gran Wyoming, ha recibido la confirmación de una multa que le impuso la Audiencia Nacional por fraude fiscal al declarar a través de una sociedad en los años 2005 y 2006, cuando comenzó su trabajo en La Sexta. Wyoming, José Miguel Monzón, fue multado con 566.921 euros que ya abonó en su momento.

El satírico conductor del programa, siempre beligerante contra los corruptos, ha emitido un comunicado en el que se encuentra "al corriente de pagos", con el fisco y que la ratificación de la sentencia es una resolución de un recurso que presentaron sus representantes legales "por no estar de acuerdo con las cantidades que demandaba Hacienda y que fueron abonadas en su día antes de presentar dicho recurso".

Monzón facturó en su momento a través de la sociedad Asuntos y Cuestiones Varias S.L., lo que observó la Agencia Tributaria como incumplimiento del pago del IRPF por valor de la sentencia, con la cantidad defraudada a través de la sociedad, que ascendió a 163.006 euros más una liquidación de más de 400.000 euros.

Por una situación similar el ex ministro de Cultura Máxim Huerta tuvo que renuncia a su breve puesto público y la declaración a través de sociedades fue una práctica habitual entre las estrellas televisivas a lo largo de estos años.

Wyoming ya tuvo una multa anterior por un caso similar.

Dado el estilo mordaz de Wyoming muchos de sus detractores se la tenían jurada y a través de las redes sociales han salido al paso de lo ocurrido.