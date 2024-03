Helena Resano ya está en casa ¿cómo evoluciona de la parálisis?

Tras más de una semana de prueba médicas la periodista Helena Resano está ya en su hogar recuperándose "del susto" de la parálisis. Tras más de una semana alejada del plató de los informativos de La Sexta, "toca parar" como ha reconocido en las redes, aunque espera reincorporarse en cuanto sea posible.

La presentadora navarra, que lleva más de 20 años en la pantalla y que es un rostro fundacional de la redacción de La Sexta tras pasar por TVE, se sintió indispuesta hace dos domingos al despertarse. "Mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo. Pensé que era un pinzamiento". Creyó que con un descanso iba a estar mejor y en la mañana de lunes apareció peor, extendiéndose la parálisis a la pierna derecha. Ingresó muy preocupada, informando de lo que le sucedía cuando sus seguidores le echaron de falta en el informativo y dejando también con inquietud a sus compañeros de redacción.

Compañeros de profesión de todas las cadenas, amigos, seguidores, le han lanzado continuas reacciones de ánimo.

Resano aclaraba este martes su situación. Tras las pruebas y recuperación ahora le corresponde un reposo que enlaza con la Semana Santa y un regreso que confía que será pronto. "Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%. Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre", admite con esperanza y convicción. La parálisis no ha remitido del todo pero espera que con la rehabilitación todo quede atrás.

"La pierna ahí sigue, sin querer despertar. Ya le he dicho que nos quedan muchos bailes que disfrutar, muchas caminatas que hacer. Y que o se pone las pilas o se las pongo yo. Y ahí estamos negociando. Con el rehabilitador, la pierna y yo. A testaruda no me gana", ha expresado Resano.

"Estoy abrumada por todos vuestros mensajes. Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver. Toca también tomar nota del aviso del cuerpo", deja en el post donde aparece en el hospital antes de volver a casa.

Resano ha agradecido por supuesto los desvelos del equipo medico que ha estado con ella en esta incierta semana y que seguirá a su lado en la recuperación total.