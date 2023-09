"Jesús Quintero decía que tenía que entrevistar al Papa y a Pedro Sánchez"

Lola y Andrea, las hijas de Jesús Quintero, han presentado el libro Memoria del silencio. El mundo desde la colina, publicado por Temas de Hoy, que recorre entrevistas, pensamientos, instantes únicos de los programas del fallecido comunicador de San Juan del Puerto, que falleció hace un año en la localidad gaditana de El Bosque. Su hija Andrea detalla cómo es este volumen de homenaje presentado en Madrid.

–¿Cómo es este libro sobre su padre, cuyo fallecimiento en cierta medida nos sorpendió?

–Mi padre no dejó de trabajar nunca, ni dejar de tener ideas y proyectos. Quería hacer una enciclopedia por preguntas. Lola y yo queríamos hacer este homenaje. Planeta nos daba mucha libertad para crear este libro. Podríamos hacer un retrato y a su vez dar voz a todos esos temas que estaban vinculados a su personalidad: la utopía, la rebeldía, la soledad, el don de la palabra, el control de lo tiempo, es un retrato y una selección de respuestas de sus invitados.

–¿Es un recorrido por la pantalla y las ondas?

–Son todas entrevistas de sus programas de televisión más la charla con La Pasionaria en la radio.

–No podemos ni debemos olvidarnos de Jesús Quintero.

–Lo que queremos es que no se pierda la memoria de su trabajo. Yo he vivido siempre en Barcelona y me mudé a Huelva por mi padre. Estuve con él en la fundación en estos años. Hablé de mudarnos para estar cerca de él, para ayudarle y con la esperanza de que con los nuevos proyectos remontase.

–¿Cómo es el centro que atesora su labor?

–La Factoría Quintero en San Juan del Puerto será un museo con un archivo 10.000 horas de cintas. Y, como él quería, será un centro de agitación cultural, de acontecimientos. Es el proyecto que él quería ver en pie. En su localidad hay sintonía total para que salga adelante. Le tenían un cariño inmenso.

–¿Cómo fueron los últimos años de su padre, ya que no lo vimos con un nuevo programa?

–Fueron años difíciles, pero Quintero nunca a iba a dejar de ser Jesús Quintero. Intentaron censurarle, hubo desencuentros. El formato que tenía anterior no pudo recuperarlo. Él no iba a poder hacer las cosas y empeoró con la voz, pero no lo vivió con una retirada forzosa, ni fue un fracaso. Siempre fue superexigente. Decía que cuando mejorara la voz, volvería. Decía que tenía que entrevistar al Papa y a Pedro Sánchez.

–Lo consiguió Jordi Évole, que también ha presentado el libro.

–En ese sentido Jordi Évole es su heredero de alguna manera. Cada uno en su estilo. Ambos entendían que todas las voces merecen ser escuchadas.

–¿Cómo explica el estilo de su padre, con sus silencios?

–Es único. Tenía ese duende qu también tienen los artistas en otros compás, Ese silencio, el juego de miradas. Así era en la vida familiar. No era persona de respuestas inmediatas. Daba tiempo para digerir la respuesta y también para hacer la pregunta pertiente, mostrando que escuchaba al otro. Eso le salía de forma natural.

–Cuando, además, otros piensan que el silencio es incómodo.

–Es difícil que el silencio sea cómodo pero él lo creaba, por la atmósfera del plató.

–Elija una entrevista.

–Cualquier charla con Antonio Gala. Pero hay diaólogos maravillosos. A Vicente Núñez le preguntó “¿es usted es poeta?”, “Sí”, “¿y no le da vergüenza?”.

–Y tenemos a El Risitas, al Pozí.

–A todos esos personajes les daba dignidad y se ponía a la altura de su sencillez. Se sentía identificado con los márgenes, se acercaba a ellos y a él se le acercaba. Mi padre entrevista de igual forma a un premio Nobel que al sabio de Tarifa.

–¿Dónde le nacía esa vocación?

–Tenía mucho vínculo con su madre y con su abuela. Era un niño muy soñador y un admirador de Juan Ramón Jiménez. A mi abuela le preguntó “¿podríamos tener un parentesco con el poeta de Moguer?”. Ella le respondió:“más bien con Platero”. Él quería ser el actor y cuando escucharon su voz en el Lope de Vega de Sevilla le insistieron en que lo suyo era la radio.