Jesús Quintero en 2009: "estamos ante una TV especialista en el vacío"

Esta entrevista a Jesús Quintero se publicó en los periódicos del Grupo Joly en enero de 2009 con motivo del 20º aniversario de El perro verde, su primer programa en TVE, y su nueva temporada de Ratones coloraos en Canal Sur. En esta charla detalla cómo fue ese cambio de ser una 'sombra' de voz en la radio a convertirse en un rostro reconocido en la panalla. Era su regreso a Canal Sur tras haber cancelado el programa el presidente de RTVE de entonces, Luis Fernández, y censurar una entrevista a José María García.

-Acaba de regresar a Canal Sur y acaba de cumplir 20 años su primer programa en televisión, en las madrugadas de La 1 de TVE, 'El perro verde ', que se grababa en lo que ahora precisamente es el Teatro Quintero...

-Yo había sido un hombre aferrado a un micrófono y entonces estaba en plena crisis existencial, retirado de los medios. Con El Loco de la Colina en la radio sugería para que el oyente completara las imágenes en su mente, pero temía que la individualidad de El Loco se perdiera en la televisión. Pensé en que si yo desaparecía como personaje, los protagonistas debían ser entonces los propios entrevistas, los personajes, los perros verdes. Savater llegó a decir que yo hacía televisión en la radio y radio en la tele...

-No tuvo mal salto.

-Siempre he estado planteándome cómo dar emoción a un electrodoméstico como la televisión. Por eso siempre he estado buscando a los impares, a los contracorrientes, a los vagamundos, a los ratones coloraos, a quienes transmiten verdad y emoción. De El Beni a Borges. A Coto Matamoros o a Mario Conde. Cuando estoy en cada entrevista siempre intento que sobreviva lo que haga. ¿Qué va a quedar de este tiempo en la televisión, de series o realities?... Estamos ante una televisión especialista en la nadería, el vacío.

-¿Y qué papel cumple usted en esa televisión de la nadería, del vacíio?

-Yo he consagrado mi vida a la comunicación y quiero seguir siendo fiel a mí mismo. Cada día sigo aprendiendo, porque en esta vida sólo te da tiempo a aprender bien una sola cosa. Cuanto más profundizo en mi trabajo, más aprendo. Yo lo que quiero es hacer las mejores preguntas para provocar las mejores respuestas, y cuidar la música, la escenografía, la luz. Y en la televisión de mi tierra.

-Usted sí que parece un perro verde en la televisión.

-Puede ser. Yo quiero instaurar el premio Teatro Quintero a la calidad. El medio de comunicación más poderoso de todos los tiempos, la televisión, no puede estar en manos de unos mercaderes. Lo que pretendo siempre es hacer buena televisión. Y hacer buena televisión, hacer pensar, es casi una agresión en estos días. A mí me alegra saber que los martes hay gente que nos espera, como yo los espero a ellos. La liga que jugamos es otra. Pero también me alegra saber que mi programa cuando se emitía en TVE era más que rentable que un capítulo de Aída o Cuéntame. En audiencia los ratones pueden ganar a los elefantes. Yo he ganado muchas veces a los elefantes. Incluso a los partidos de fútbol.

-Si se da el gustazo de ser a veces líder con su programa, ¿qué le queda por hacer?

-Tengo siempre muchas ideas en la cabeza. A mí me gusta hacer lo que me dicen que no debo hacer. Por un lado hago lo que se espera de mí, pero también me encanta experimentar. Quiero hacer entrevistas con personajes históricos que interpreten grandes actores como Pepe Sancho o Victoria Abril. Partir la pared y salir a la calle a hacer preguntas a la gente. Crear encuentros musicales diferentes, perfiles históricos. Quiero hacer un diálogo entre un maestro de zen y su discípulo. Yo voy a ser el discípulo, Korta-Hito, que haga preguntas a gente sabia. La nueva escenografía del programa ya lo representa, los sentidos, hablar, ver, oír...

-El espíritu de la radio sigue presente en sus programas de televisión.

-Lo que me fascina de la radio es su individualidad, como sucede en el arte. Esa individualidad la pierdes en la televisión, donde dependes de 60 ó 100 personas. Pero me gusta salir en la pantalla.

-¿Por qué se ha retrasado el regreso de Ratones coloraos a Canal Sur?

-A mí me gusta hacer mi programa con el frío, que los espectadores me vean con la candela bajo la mesa. Prefiero que se emita en estos meses y desaparecer con el calor.

-¿Qué tal su proyecto de 'late show' con Paz Padilla?

-Intentando que cada día sea mejor. Y ahí están los resultados de audiencia, que van mejorando.