John Cena, el actor que ha aparecido totalmente desnudo en la gala de los Óscar

Para anunciar el ganador a mejor vestuario en la gala de los Óscar la organización se decantó por la paradoja de que fueran presentados por un actor completamente desnudo. Un desnudo de estatua helénica, con todos los músculos marcados. El intérprete John Cena no es de los que tiene complejo alguno de mostrar toda su trabajada anatomía. El fornido actor de películas de acción y que es uno de los Ken de la película Barbie aportó esta nudista aportación de humor, con la complicidad del presentador, Jimmy Kimmel.

El momento era un homenaje al espontáneo que apareció desnudo mientras el venerable David Niven estaba dando paso a su intervención en la gala del año 1974. Era, por cierto, un fotógrafo acreditado, Richard Opel, que decidió vivir su minuto de gloria lanzándose al escenario con su piel al descubierto. Su sucesor, 50 años después, ha sido más aclamado por su tono físico.

A naked John Cena and Jimmy Kimmel bicker on stage at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/1JYd5qth6F