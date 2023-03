Jordi Cruz se lo deja claro a Tamara Falcó con íñigo Onieva: "Nunca me gustó"

Anoche comenzaba la undécima edición de MasterChef en La 1 de Televisión Española, una edición que cuenta con varias novedades como un aumento en el número de aspirantes y de pruebas. El programa, además, pasará a emitirse dos veces por semana.

En la inauguración de la undécima edición, el talent culinario contó con la visita de Tamara Falcó, ganadora de MasterChef Celebrity en el año 2019, y protagonizó uno de los momentos del programa junto a Jordi Cruz, que le dejó claro lo que opinaba sobre Íñigo Onieva, recientemente reconciliado con la hija de Isabel Preysler, semanas después de conocer que él había sido infiel.

Tamara Falcó entraba al plató de MasterChef y tras saludar a un joven aspirante llamado Luca que estaba deseando conocerla, se acercó a la zona donde se sitúan los jurados y se colocó junto a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Mientras Pepe le comentaba que la veía muy feliz, a su lado permanecía Jordi con cara de póker, lo que llamó la atención de la marquesa de Griñón. "Mira la cara de Jordi", dijo Tamara, a lo que el chef respondió que estaba "intentando mantenerme al margen de todo esto". Pepe le preguntó qué le ocurría y continuó hablando: "No sé qué decirle a Tamara".

La hija de Isabel Preysler, sabiendo por dónde iban los tiros, comenzó a hablar de su prometido: "Bueno, he vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta...". A lo que el chef respondió rápidamente un "nunca me gustó" que provocó la risa de Tamara mientras comentaba "y lo dice tan pancho".

"Yo sí que creo que la gente cambia"

Tras este momento en el que Jordi dejó claro lo que opina sobre Íñigo Onieva, la prometida del empresario se sinceró sobre la situación que habían pasado. A la pregunta de Pepe de "¿y va todo bien?", Tamara comentó que "creo que ha sido un aprendizaje. Yo le he rezado mucho. Él también. Y la verdad es que yo sí que creo que la gente cambia. Así que allá que voy".

Samatha preguntó si se lo había currado mucho, a lo que Tamara respondió con un "mucho" mientras asentía y confirmó que, "si Dios quiere", habrá boda.

La pareja se dará el 'sí quiero' el 8 de julio de este año en la exclusiva finca de El Rincón, que fue construida en 1862 y se sitúa a unos 54 kilómetros al sureste de Madrid, concretamente en la localidad de Aldea del Fresno. Fue la residencia del padre de Tamara, Carlos Falcó, V marqués de Griñón, que falleció en 2020.