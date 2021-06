Josep Pedrerol se convierte en rana

Otra sorpresa en el programa de las máscaras, por partida doble, aunque nadie pudo sospechar que debajo del disfraz de rana se encontraba el mismísimo Josep Pedrerol. El director y presentador de El chiringuito de Jugones abandonó su quehacer deportivo de la tertulia para estar este espacio. La emisión quiso que además fuera en una festiva jornada, tras la goleada de la selección en Sevilla, con el 0-5 a Eslovaquia.

Pedrerol estaba en el papel de Rana, animal asociado al término "periodista dicharachero" por el batracio Gustavo en Barrio Sésamo, el inolvidable espacio infantil de TVE.

🚨 ¡EXCLUSIVA! Josep Pedrerol (@jpedrerol) mete un GOLAZO a todos los espectadores de #MaskSinger ocultando su identidad bajo la máscara Rana 🐸 ¿Te lo esperabas? #MaskSinger5 Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger5 pic.twitter.com/ywqPeo8DJj — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 23, 2021

"En otro momento hubiera dicho que no", reconoció el analista catalán, porque nunca había cantado hasta ahora "ni en un karaoke" pero hay que reírse más y esta era una oportunidad: "nos tenemos que tomar menos en serio".

"Cuando estaba el coche con el casco y tapado sí que pensé que qué hacía aquí", reconocía al presentador de Mask Singer, Arturo Valls, y a los investigadores del programa, Los Javis, José Mota, Paz Vega (y Chenoa de invitada), que han demostrado que no están duchos por la parcela deportiva.

En esta segunda edición del programa de los enmascarados ya ha habido otras sorprendentes apariciones como las de Esperanza Aguirre, Isabel Preysler, Paloma San Basilio o Eva Hache.

La otra descubierta del programa de este miércoles fue Medusa, bajo el disfraz se encontraba una artista internacional, y si en la primera entrega era desvelada Latoya Jackson, ahora aparecía la ex Spice Girl Mel B, aunque Valls, bromeando, quería llamarla "Mel C".

"No se lo dije a mi madre, ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a ninguna de las Spice Girls. Dije que me iba unos días para tomarme un tiempo", reveló la cantante, que es jurado America's Got Talent. Mota averiguó con antelación la identidad por las piernas.