Juan del Val se ensaña con Jorge Javier Vázquez

El antídoto de Mediaset para competir con El Hormiguero no funcionó. El grupo audiovisual se vio obligado a cancelar Cuentos chinos, el programa que recicló a Jorge Javier Vázquez y que no presentó batalla al talk show de Pablo Motos. El propio Jorge Javier prometía dar guerra con su llegada, pero sus palabras no surtieron efecto. Tan solo 15 días estuvo en la parrilla de programación de Telecinco ante sus pobres datos de audiencia.

Las palabras de Jorge Javier no pasaron desapercibidas para Juan del Val, uno de los colaboradores de El Hormiguero. El marido de Nuria Roca ha dejado varios zascas al presentador de Mediaset en una entrevista para el diario Las Provincias. “No quiero que suene prepotente, pero si suena prepotente pues que suene. Competir con El Hormiguero es una cosa muy difícil”, ha recalcado.

El tertuliano ha puesto en valor la preparación de un programa líder en audiencias y completamente asentado en la programación de Antena 3. “El Hormiguero no es una cosa que se hace así improvisando. Tiene muchísimo trabajo, con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día. Salir a competir con El Hormiguero solo con una idea no suele salir bien”, ha declarado en alusión a Cuentos chinos.

El escritor ha reconocido que han sido muchos los que han querido acabar con El Hormiguero. Según su versión la televisión actual está llena de cadáveres. “Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con El Hormiguero y eso no funciona. Y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con El Hormiguero”, ha aclarado lanzando un nuevo dardo a Jorge Javier y otros espacios que no han prosperado en su afán de desbancar al programa de Pablo Motos.

El colaborador no ha tenido piedad de Jorge Javier. “Es bueno que, cuando alguien intenta competir o intenta ganar al Hormiguero, que se le tenga mucho respeto, porque si no, cuando te pasa lo que te pasa y te cancelan el programa a los 10 días, pues no quedas bien”, ha declarado sobre el reciente fracaso de Cuentos chinos.