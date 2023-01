'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro', la serie de terror japonés que llega a Netflix en forma de anime

Los amantes del terror y del anime están de enhorabuena puesto que el día 19 se estrenó en Netflix la serie 'Junji Ito Maniac: relatos japoneses de lo macabro', una adaptación de varias de las historias más conocidas del popular mangaka japonés Junji Ito.

Historias para no dormir

La serie cuenta con 12 episodios a través de los que se adaptan 20 de las historias de Junji Ito, algunas de las cuales es la primera vez que llegan a tener versión animada. Entre ellas se encuentra 'Tomie: Fotografía', quizás uno de los mangas más conocidos de este mangaka, que se ha convertido en uno de los exponentes más claros del terror japonés en viñetas. Entre los otros relatos que están adaptados en este conjunto se pueden encontrar también 'La mujer que susurra' ('Whispering Woman') o 'Los globos de la horca' ('The hanging balloons').

Para los que no conozcan el trabajo de Junji Ito, se podrán encontrar con terror, muchas veces del tipo body horror (un subgénero del terror que usa cuerpos humanos o animales retorcidos, deformados y en ocasiones mutilados), lleno de escenas llenas de detalles, que se esperan que aparezcan fielmente representados en el anime.

Esta serie antológica no es la única obra de este mangaka que se espera que llegue en los próximos meses, 'Uzumaki', una de sus obras más conocidas también contará con una adaptación animada este 2023.

Detrás del anime

Los fans del trabajo de este mangaka ya pueden encontrar la docena de episodios, que han contado con la dirección de Shinobu Tagashira, que ya fue responsable de otra serie antológica de obras de Junji Ito (la 'Junju Ito: Collection' de 2018) , así como de animes como 'Diabolik Lovers' (2013) o 'Romeo x Juliet' (anime de 2007). Por otra parte, también repiten respecto a la adaptación de 2018 Yuki Hayashi ('My Hero Academia', 'Diabolik Lovers') que ha tomado de nuevo la batuta de la banda sonora. Y como guionista se encuentra Kaoru Sawada.

Studio DEEN ha sido el encargado de animar 'Junji Ito Maniac'. En su haber animes como 'Ranma ½', 'Seven Deadly Sins', 'Fruits Basket', 'Higurashi: When They Cry' o la adaptación de una popular visual novel con 'Fate/Stay Night'.