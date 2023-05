Kate Winslet y la serie con historias de mujeres que estrena en el canal COSMO

¿Cómo es la serie británica I am que hoy llega a COSMO?

I am e una serie antológica en la que en cada uno de sus episodios narra la extraordinaria historia de una mujer enfrentada a una situación límite en su vida. El canal COSMO, en plataformas como Movistar Plus +, estrena hoy, a las diez de la noche, las entregas. Esta ficción recibió dos premios Bafta en la gala celebrada hace unos días.

El premiado guionista y director Dominic Savage (La búsqueda de la felicidad) ha creado esta ficción en estrecha colaboración con cada una de las actrices protagonistas, un espectacular elenco integrado por Kate Winslet (la anterior serie de la protagonista de Titanic fue Mare of Easttown, en HBO Max), Vicky McClure (Line of Duty), Samantha Morton (The Walking Dead), Gemma Chan (Eternals), Suranne Jones (Doctora Foster), Letitia Wright (Black Panther) y Lesley Manville (El hilo invisible).

Las relaciones sentimentales y la salud mental, el empoderamiento o los peligros de las redes sociales son algunos de los temas sobre los que giran los episodios. Las historias, en parte autobiográficas, se convierten así en una colección de relatos auténticos, conmovedores y personales sobre la experiencia de las mujeres en el siglo XXI.

Me + You Productions, ganadores del premio Emmy por la serie Sick of It, ha producido producido esta ficción para Channel 4. Rodada de manera sencilla pero visceral, la dirección se basa en el uso de la cámara en mano, que acompaña a los personajes en su viaje. Los escenarios se reducen a y algunos diálogos e incluso secuencias son improvisadas para lograr una mayor fluidez y naturalidad en la narración.

Savage trabajó con las actrices tanto en la concepción como en el desarrollo de los capítulos, pensados como filmes autónomos. La serie ya cuenta tres temporadas emitidas en el Reino Unido.