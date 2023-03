Laura Madrueño y sus preocupaciones más allá de lo que pase en 'Supervivientes'

Supervivientes ha echado a andar en las noches de Telecinco y la encargada de los resúmenes diarios es la reportera Laura Madrueño, muy del perfil aventurero que requiere el reality extremo de Bulldog. Releva a Lara Álvarez, así que las comparaciones serán inevitables pero por su parte no va a faltar vocación y pasión por contar y por el contacto con la naturaleza, como ya ha mostrado en formatos informativos de Telecinco. Madrueño habló con este periódico cuando estaba a punto de subirse al avión.

–¿Representa usted el estilo de Supervivientes?

–Me siento representante de una personal normal pero interesada en la aventura. Los últimos años he estado trabajando en documentales pero no me siento una superwoman informando desde zonas más exóticas. Me parece un privilegio trabajar en Supervivientes. Es una experiencia tan única.

–¿Ya conocía la costa hondureña antes de este programa?

–Conozco la isla de Roatán uno de los primeros destinos internacionales donde estuve muy joven. Tenía 20 años. Como buceadora estuve allí en la práctica a pulmón libre. Años después empecé el buceo con botella.

–¿Hacia dónde ha dirigido su pasión por el buceo en los documentales?

–Me interesa todo lo que es la protección medioambiental, hablar del riesgo que corren especies de tiburones. Es concienciar sobre la contaminiación de plástico, el calentamiento global o la subida la temperatura en los océanos que han provocado enfermedades en los corales. Estuve en Punta Cana donde están tratando la recuperación de los arrecifes.

–¿Cómo hemos llegado a esa situación?

–Se juntan muchos factores. Muchas extensiones de arrecifes están de color blanquecino, muertos. Es un ecostistema que está despareciendo y con él desaparecen corales y también especies que conviven allí, peces moluscos. Todo lo que ha provocado el cambio climático ha condenado a ese patrimonio natural.

–¿Estamos a tiempo al menos de frenar esa pérdida?

–Es difícil frenar esta situación. Ya llegamos tarde, pero hay que ir tomando medidos. Los mares están absorbiendo mucha contaminación, los gases tóxicos se quedan en la atmósfera por cientos de año. Dejar de consumir de plásticos es al menos un paso.

–¿Se animará a hacer un documental en pleno Supervivientes?

–Este programa hay que vivirlo y disfrutarlo. Poder estar ahí, en una reserva marina, ya es una oportunidad para disfrutar y aprender. No sé si tendré tiempo para algo más. Es un entorno muy bonito para que se tome conciencia sobre el calentamiento global.

–¿Cómo serán estos primeros días en Honduras?

–Como todos los inicios van a ser duros. Es arrancar un programa donde todo es nuevo para mí. El equipo es veterano y me han dado su apoyo. Además del reality todo lo que se pueda enseñar de ese entorno natural me encantará compartirlo con los espectadores.

–¿Qué será lo más difícil que tendrán que asumir los concursantes?

–Creo que lo más difícil es soportar el hambre. El que mejor vaya físicamente tiene ventaja, pero después está la fortaleza psicológica. Yo hago mucho deporte, estoy entrenada para el esfuerzo, pero otra cosa sería si tuviera que aguantar el hambre. Aguantar las prueba sin tener alimento. Hemos visto que el físico es importante, pero el poder mental es decisivo y ahí es donde lo tienen más complicado los nominados. Aislados, sólo tres veces a la semana me verán a mí.

–Señale algún concursante de otros años que sea ejemplar.

–El año pasado Marta Peñate estuvo aislada muchísimas semanas. Fue admirable. Kiko Matamoros también me interesó. Supervivientes desenmascara los personajes y enseña las personas.

–¿Qué le ha contado Lara Álvarez?

–Me ha dado todos los ánimos. Las comparaciones con ella son inevitables pero somos diferentes.

–¿Cuántas maletas lleva de bikinis?

–Tengo una estilista que lleva ocho maleta. Pero habrá también trajes de baño, no sólo bikinis.