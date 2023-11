El estado de salud de Luis del Olmo tras un detenido examen médico

El periodista Luis del Olmo, maestro de los comunicadores españoles, se repone de un accidente doméstico que sufrió días atrás y que preocupó por su estado de salud al anunciarse el percance en la gala de los premios Antena de Oro, celebrada este sábado en Aranjuez. El conductor del acontecimiento, Ignacio Ocaña, fue quien desveló lo ocurrido, con la inquietud de los compañeros de profesión hacia la veterana figura berciana, que tiene 86 años.

Del Olmo ha sido sometido a un profuso examen médico ya que además de ser atendido de la lesión en una pierna por la caída se ha sometido a otras pruebas y análisis para descartar dolencias y consecuencias laterales de este accidente.

El programa de La Sexta Más vale tarde se ponía en contacto con el que fuera presentador de Protagonistas, un gran icono de la radio en España, para que desvelara cómo se halla tras la revisión a la que ha sido sometido. El médico que ha atendido al leonés le ha comentado que "ha tenido suerte" en este suceso porque ha "podido contarlo" debido a la gravedad de la caída y que podía haber tenido consecuencias fatales.

El estado de salud de Luis del Olmo preocupa pero éste asegura que en todos los análisis a los que se ha sometido arrojan datos correctos y que no tiene nada de lo que temer en estos momentos, pese a su avanzada edad. "Me dicen que estás hecho un toro", le ha comunicado al periodista, quien tiene en su esposa, Mercedes, su apoyo para gozar de una buena salud aunque añore los micrófonos y esté lejos de los medios, su vida durante lustros. "Me hace feliz constantemente", ha resumido Del Olmo sobre su relación su esposa tras más de medio siglo casados. Ahora toca descansar, seguir en observación y transmitir tranquilidad sobre su estado.