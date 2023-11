El enorme susto de Luis del Olmo que le impidió recoger la Antena de Oro

Luis del Olmo se recupera poco a poco de un accidente doméstico que podría haber tenido peores consecuencias para su estado de salud. Por esa razón no pudo acudir a la entrega de los Premios Antena de Oro 2023, donde iba a recibir un galardón que reconocía su trayectoria radiofónica. Su compañero Iñaki Gabilondo aseguró durante el transcurso de la gala que el propio Luis del Olmo se había puesto en contacto con ellos para transmitirle su agradecimiento. “Nos ha llamado a todos 30 veces”, dijo.

No obstante, con el paso de los días la desinformación ha generado preocupación en torno a su estado de salud. Hasta que la revista Semana se ha hecho eco de las declaraciones del protagonista.

“Pues mira, me he pegado un buen susto. Ayer estuve todo el día en la clínica. Me han mirado y remirado. Al final me dijeron: ‘Mira Luis, no tienes nada roto’. Y yo salí contento y bailando de la clínica”, ha explicado sobre el susto que se ha llevado por una inoportuna caída en el baño de su domicilio.

El locutor se ha referido al momento del accidente, aclarando que finalmente no ha sido tanto como parecía en un principio. “Lo más importante es que no tengo nada roto. Yo estaba convencido de que me había roto mil huesos. Es que fue una caída muy idiota en el baño, ¡pero puedo contarlo! Estoy mucho mejor”, ha declarado.

Pero más que el golpe en sí, lo que más le ha dolido ha sido su ausencia en la gala de los Premios Antena de Oro 2023. “Fíjate que yo tenía los billetes ya. Teníamos los billetes Merche y yo para ir por la mañana. Y esa misma mañana, una hora antes de salir, dijimos: ‘¿Pedro, dónde vamos?’ Yo tenía un dolor tremendo y no me quedó más remedio que llamar y darles el disgusto de que no podía ir”, ha revelado.