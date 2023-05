Mamen Mendizábal desgrana las claves del bulo televisivo de Ricky Martin, el perro y la mermelada

Mamen Mendizábal se pone al frente de Anatomía de… para abordar en la segunda entrega del programa uno de los bulos más recordados de la historia de la televisión: Ricky Martin, el perro y la mermelada. El programa reconstruye este domingo a las 21:30 horas en la Sexta esta rocambolesca historia desde todas las aristas.

–¿Cómo se siente en su regreso a la Sexta con Anatomía de…? –Estoy muy contenta porque es un formato que va a interesar al público de la Sexta y a todos los que se quieren acercar a nuestros contenidos. Hacemos un recorrido por historias que nos han intrigado, que creemos saber, pero de las que solamente conocemos la punta del iceberg. Me gusta el periodismo de investigación, me gusta la narrativa en true crime y me gustan los temas que hemos seleccionado para la primera temporada.

–¿Qué nos vamos a encontrar en la segunda entrega de Anatomía de… dedicada al bulo de Ricky Martin, el perro y la mermelada? –Este programa espero que sea el definitivo sobre este bulo y cierre cualquier tipo de especulación sobre este asunto. Es alucinante porque este bulo, el mayor de la historia de la televisión, aún perdura después de 25 años. La gente te sigue diciendo a día de hoy que vio algo que nunca se vio realmente. Esto se convirtió en una denuncia, el caso pasó a la Fiscalía del Menor, revisaron las cintas… Ahora sería una historia imposible de que trascendiera públicamente con una menor en actitud sexual y todas las barbaridades que ello implica. Esperamos zanjar el bulo definitivamente, aportar datos que hemos conseguido a través de la investigación que nos ayudarán a conocer cómo nació y por qué se hizo tan grande. Nuestro formato tiene una mezcla de entrevistas, archivo, recreaciones… El archivo televisivo de esa época nos lleva a una historia brutal de la televisión con grandes formatos como Sorpresa, sorpresa o la gran popularidad de Pepe Navarro.

–¿Cómo habéis reconstruido esta leyenda televisiva? –Eso lo vas a tener que ver amigo para que no te enteres más de la cuenta (risas). La narrativa del true crime permite que la historia se cuente por capas. El espectador se convierte en cómplice de la investigación, de las capas que poco a poco vas narrando. Gracias a las características del true crime este formato es muy novedoso y atractivo.

–Era otra época, el año 1999, y no estaban las redes sociales. ¿Qué supuso la difusión del bulo por aquel entonces? –En esa época contábamos con un internet en pañales, sin redes sociales y pese a ello el bulo circuló a una velocidad de vértigo. En este caso, la prensa ayudó mucho a su difusión, haciendo las veces de las redes sociales en la sociedad actual. Ahora los bulos inundan las redes sociales y lo que cuesta es diferenciar qué es un bulo y qué no. En un colegio de Málaga decían que había un chaval que vendía las cintas por 500 pesetas con las imágenes de la chica. La policía tuvo que ir a ese instituto de Málaga para investigar los hechos. Hay una vertiente policial y judicial que trasciende de la parte más festiva del bulo.

–¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta rocambolesca historia? –Me sorprende que a día de hoy haya gente que siga diciendo que vieron estas imágenes de Ricky Martin que nunca existieron. Me ha gustado mucho el recorrido de la investigación y recordar el archivo de la televisión. Descubrir cómo nace el bulo, cómo surge, cómo se hace grande y cómo se difunde. Se trata de hacer el paso a paso para desactivarlo.