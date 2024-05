'Marbella', " la ONU del crimen organizado"

"Marbella es muchas cosas, y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado”, eso dice César, al que da vida Hugo Silva, un abogado un tanto “excéntrico” que representa a la mafia en la nueva serie de Dani de la Torre y Alberto Marini, Marbella que acaba de estrenarse en Movistar Plus +. La ficción de seis capítulos es un thriller basado en la investigación periodística que realizaron los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano y que posteriormente publicaron un reportaje en el diario El País sobre la acción de las organizaciones criminales en el municipio malagueño.

"Después de terminar la segunda temporada de La Unidad pensamos en acabarla, por lo que estábamos buscando un nuevo argumento. Francamente, no necesariamente queríamos pasarnos al otro bando. Estábamos leyendo muchas cosas hasta que un domingo, casi a la vez, nos intercambiamos (De la Torre y él) un reportaje de El País sobre la criminalidad organizada en Marbella", apunta Marini, guionista de la serie.

Por su parte, el director de la ficción, señala que querían contar algo que tuviese también “mucho apego a la realidad”, como La unidad, pero que querían cambiar un poco “el chip".

"No queríamos repetirnos, no queríamos hacer más de lo mismo. Leímos el reportaje y la verdad que fue todo muy orgánico. No hablaba sólo de la corrupción en Marbella, sino de Marbella como ONU del crimen organizado, como sede de distintas bandas internacionales que han elegido este sitio por razones geográficas y sociales como su base operativa”, revela.

Y de esta manera sus creadores, bajo la supervisión de los periodistas Carretero y Lezcano, y tras un "arduo trabajo de investigación" y de campo, salió Marbella. Silva se pone en la piel de César, un abogado especializado en la defensa de la mafia y quien se adentrará en un universo en el que estará dispuesto a saltarse el código ético, así como la ley.

"A (Dani y a mí) nos impactaron mucho los abogados que defienden a esta gente porque son el nexo entre todo. Dudamos si queríamos contar la historia del abogado o del mediador, pero, por esa capacidad de poder acceder a todos optamos por el abogado”, explica Marini.

De la Torre incide en que todos los personajes están basados en alguno real y que cuando fueron a la Costa del Sol a hacer el trabajo de campo muchos de los mafiosos hasta se ofrecieron a salir como extras en la serie.

Hugo Silva reconoce que este personaje ha sido uno de los “más exigentes” de toda su carrera. "No solamente porque habla muchísimo, y pide muchos recursos, sino que además rompe la cuarta pared y se dirige directamente al espectador como si fuera un colega, mirando a cámara. Son cosas que técnicamente no había hecho en mi vida”, admite el actor, que asevera que su personaje es también “muy, muy, divertido”. Señala que romper la cuarta pared le recordaba al Scorsese más gamberro, el de Uno de los nuestros y el de El lobo de Wall Street.

¿Cuáles son los actores de la serie 'Marbella'?

El elenco está formado por Ana Isabelle, Aurora Moroni, Elvira Mínguez , Manuela Calle, Mohamed Said, Daniele Fileti o Fernando Cayo, y cuenta con el debut como actor de Khalid El Paisano.