María José Galera, de ‘GH1’ a ‘Pesadilla en el paraíso’ más de dos décadas después

María José Galera vuelve a un reality 23 años después. La exconcursante de la primera edición de Gran Hermano regresa a Mediaset para formar parte de Pesadilla en el paraíso, el formato que se graba en Jimena de la Frontera (Cádiz) por segundo año consecutivo. La primera expulsada de Gran Hermano ha sido la bomba que tenía preparada Mediaset para sustituir a Pablo Sebastián, que ha tenido que abandonar el programa por una inoportuna caída.

Sandra Barneda ha despejado la incógnita, anunciando a bombo y platillo la identidad de la nueva concursante. “Es historia de los realitys en España, la nueva concursante de Pesadilla en el paraíso es María José Galera”. Posteriormente ha sido recibida en la granja por sus compañeros y Nagore Robles, la encargada de retransmitir in situ las últimas novedades desde Jimena de la Frontera. “Llevo unos días súper nerviosa. Vengo a darlo todo, vengo a trabajar en equipo, a dar de comer a los animales, vengo a dar todo lo que necesitáis”, ha declarado María José a su llegada.

¿Cómo ha sido la vida de María José Galera desde que abandonó la casa de Gran Hermano? Su breve paso por el reality dejó una de las primeras relaciones sentimentales fraguadas en Guadalix de la Sierra. Jorge Berrocal y María José se enamoraron locamente en GH. Tras la salida de Jorge de la casa, lo intentaron, pero su relación no llegó ni al año. Para la historia quedarán sus constantes reproches y desencuentros en los platós de Telecinco.

Su paso por Gran Hermano también desveló una faceta oculta de la concursante sevillana. Su salida del programa fue pactada con la organización debido a que la revista Interviú había conseguido una información personal que removería los cimientos de su vida. La traición llegó por parte de una compañera de piso. La joven filtró a la revista que María José había ejercido la prostitución. Finalmente se supo que se debía a la necesidad de ingresar dinero para hacer frente a la enfermedad de una de sus hijas, que falleció unos años después. El varapalo más grande de su vida. En 2008 Estefanía, con tan solo 17 años, fallecía debido a una parálisis cerebral.

María José Galera optó por coger las maletas y cambiar radicalmente de vida en México. Allí concedió en una entrevista donde se mostraba arrepentida por las consecuencias que había tenido para su vida el paso por Gran Hermano. “Sigo sin entender por qué salieron cosas de mi pasado solo por participar en un concurso. No tiene nada que ver lo que hice yo con el escándalo que se montó, me sentí acorralada. Si pudiera ir atrás y supiese que iba a pasar lo que pasó, no volvería a entrar en GH porque me etiquetaron para toda la vida”.

La experiencia en México no fue como ella esperaba. En el año 2019 visitó el plató del Deluxe para contar que su negocio de pádel no prosperó. En el país azteca fue testigo de tiroteos, muertes y mucha violencia. También desveló que se arruinó y que no se hablaba con sus padres. “La televisión es pan para hoy y hambre para mañana”, declaró tras sus inversiones fallidas. Galera admitió que ganó bastante dinero durante su paso por televisión, al mismo tiempo que reconocía que las inversiones que había realizado no habían funcionado. Malas decisiones que la llevaron a la ruina económica.

Ya en 2021, la exconcursante de Gran Hermano confirmó en una entrevista que estaba estudiando unas oposiciones para la Administración de la Junta de Andalucía. Actualmente, a sus 53 años, goza de una vida estable y tranquila, tal y como ha contado a su llegada a Pesadilla en el paraíso. Trabaja como vigilante privado. “Estoy en mi momento, estoy súper feliz, mis hijas están independizadas, vivo con mi marido. Estoy haciendo lo que me gusta y estoy ilusionada de volver a entrar en un reality. Es una experiencia única y que me deis la oportunidad para mí es muy grande”, ha asegurado.