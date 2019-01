¿Quién es la japonesa que pone todo en orden?

Hace algo más de un año el canal Ten, actualmente en Mediapro y que se pelea entre el público andaluz por superar apenas el 0,3% de la audiencia, estrenó el factual Vidas de orden. Pasó de largo por la parrilla tanto como el resto de su programación. En una TDT donde está Tú ensuncia que yo limpio, en DKiss, y las infinitas reformas de casas y minicasas en Divinity y Nova, la japonesa Marie Kondo, una de las mujeres más influyentes del planeta según la revista Time, no tuvo apenas repercusión entre los espectadores españoles.

Ha sido colarse por Netflix, y así por los perfiles de asombrados usuarios de las redes sociales, que Kondo se ha convertido en un personaje popular en el mundo virtual nacional y su nueva serie de corte documental ha despertado más curiosidad que interés; y más impacto que incidencia real.

A ordenar, el nombre del programa de Kondo, no supone en sí una gran sorpresa pero se encuentra en el lugar correcto: Netflix, para convertirse en un secreto de intercambio sobre el feng shui. La esencia de Kondo es tirar y almacenar según sólo criterio de felicidad y eficacia. Es lo que llama el Efecto Konmari, con el que ha coleccionado unos buenos fajos de billetes tras varios afortunados libros de autoayuda. Es el efecto de deshacerse de cosas que pesan en la mochila vital, a lo Up in the air. Y el camino es precisamente amontonar para calibrar todo lo que realmente nos sobra. Una manera de cortar por lo sano a través del montón. Kondo no es, que sepamos, accionista de Wallapop, pero sí es firme partidaria de echar de nuestra casa, sin remordimientos, todo aquello que rebosa y nos impide cerrar los cajones.

En esta serie de Netflix de la que todo el mundo está hablando consta de ocho entregas de otras tantas casas norteamericanas que lindan sus habitantes con el síndrome de Diógenes, inclusive pensionistas que coleccionan gurruños navideños y cromos de béisbol. La sensación que nos dan estos programas es esa empatía hacia la acumulación y la prevención material que solemos tener, aunque los casos tratados sufren ese defecto tan cotidiano en grado de exageración. Kondo, archiva.

¿Quién es Kondo?

Marie tiene 34 años, 1,43 de estatura, madre de dos hijos y es autora del bestseller La Magia del Orden, un ensayo en el que da sus claves de ordenar nuestra vida material para contribuir así a ordenar nuestra vida interior. A esta hija del Sol Naciente, que desde los 19 años cuenta con su consultora, desde muy pequeña le ponía ordenar su entorno, aprovechar cajas y cajones y reducir al mínimo las pertenencias en ropa, cachivaches y libros. Dice que con 30 vamos que chutamos. Es su recomendación más sobrecogedora para los que son lectores. Y los que no.