Marta González de Vega: “Lo que más te empodera es reírte de todo”

Marta González de Vega es una escritora, guionista y actriz natural de Santa Cruz de Tenerife. Licenciada en Derecho, su vida cambió por completo cuando dejó su tierra y se mudó a Madrid en busca de su sueño: ser actriz y guionista. Sus guiones han formado parte de El club de la comedia o varias películas de Santiago Segura como las sagas de Padre no hay más que uno y A todo tren. Su espectáculo De Caperucita a loba en solo seis tíos, del que también ha escrito un libro, llega ahora a la gran pantalla bajo la dirección de Chus Gutiérrez.

-¿Qué nos puede adelantar del argumento de De Caperucita a loba en solo seis tíos? -De Caperucita a loba en solo seis tíos es el proceso que atraviesa la protagonista para aprender a reírse de sí misma con todos los dramas que le pasan. Y convertir el drama en comedia. A través de los diferentes tipos de relación va conociéndose a sí misma y convirtiéndose en loba. Ella se empodera, pero no desde el enfrentamiento con el otro, sino desde la capacidad para reírse y transformar en comedia todo lo que le sucede. En la risa está el poder, lo que más te empodera es reírte de todo.

-¿Cómo se lleva el ser guionista y protagonista al mismo tiempo? -Muy feliz. Tengo esa dualidad desde siempre. Tengo la experiencia de haber escrito muchas películas con Santiago Segura, toda la saga de Padre no hay más que uno y A todo tren. En este caso, ha sido todo muy natural porque la película viene de un libro que publiqué en 2015 y una obra de teatro que representó todos los sábados en Madrid en el Teatro Fígaro desde hace 7 años. Era inevitable que al convertirla en cine la protagonizara.

-¿La película es un fiel reflejo del libro o hay algunos cambios al adaptar la historia al cine? -Claro. En la adaptación hay cambios necesarios e imprescindibles en los que pierdes algunas cosas y ganas otras. Eso es lo bonito de hacerlo en diferentes medios, ya que cada uno tiene sus fortalezas. La película tiene mucho del libro, pero muchas cosas nuevas porque ahora los hombres con los que me relaciono cobran vida. Ellos son Berto Romero, David Guapo, José Mota, lo máximo de la comedia nacional, entonces la historia gana mucho mientras que en el libro todo está en la imaginación del lector.

-¿Qué papel juega el humor en esta película? -Todo. No solo es una película hecha con la intención de provocar risas, sino de concienciar hasta qué punto el humor te puede cambiar la vida. Lo que más me gusta del libro y la película es que ha cambiado la forma de vivir de muchas personas. Ese para mí es el objetivo máximo cuando me pongo a escribir o actuar.

-¿Dónde y cuándo podemos ver la película? -La película se estrena en las salas de cine de toda España el 5 de abril. Animo a la gente a que vayan a las salas de cine porque no nos pueden dejar solos.

-¿Qué tal os fue en el Festival de Cine de Málaga con la presentación de la película? -Muy bien. Estamos muy felices, el festival ha sido una maravilla. La acogida del público en la presentación de la película ha sido buenísima y se han reído mucho que es lo que a mí me importaba. Es muy emocionante estar sentada entre el público comprobando que la gente no paraba de reírse con la película.

-En el reparto aparecen Berto Romero, David Guapo, José Mota, Antonio Resines, Martita de Graná, entre otros… ¿Cómo ha sido la compenetración de todos estos fenómenos de la interpretación y el humor? -Una maravilla. Mi intención era rodearme de gente que tuviera mucho sentido de la comedia y experiencia sobre las tablas. Aunque cada uno tiene su sello y tipo de humor, esto al final es un lenguaje común. Ha sido un lujo contar con todos ellos, ensamblado por la excelente dirección de Chus Gutiérrez. Estoy muy agradecida con todos los miembros del elenco que son lo mejor de España y han querido acompañarme en esta aventura.

-¿Por qué no se pueden perder los espectadores esta película? -No se la pueden perder porque apostaría a que van a salir más felices de lo que entraron, y además con herramientas para que esa felicidad se prolongue en el tiempo.