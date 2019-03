Macarena Gómez: "me daba miedo el monólogo"

Comedy Central, en las plataformas de pago, estrena a las diez de la noche un especial de producción propia de monólogos feministas con Susi Caramelo, Macarena Gómez, Marta González de Vega, Santi Millán, Eva Soriano y Patricia Sornosa. Se llama ¡Stop Princesas! Live, con Marta Flich (Todo es mentira) de anfitriona. La actriz cordobesa Macarena Gómez, Lola en La que se avecina, debuta en el monólogo en este programa.

–¿Es muy diferente un monólogo a cualquier otro trabajo como actriz?

–Sí. Es la primera vez que me subo al escenario para pronunciar un monólogo y tiene otras reglas al guion de una obra de teatro o una película. El contacto con el público es muy cercano, a tumba abierta, y eso es un riesgo.

–¿Ha pasado miedo?

–He pasado los días previos mientras preparaba el monólogo. Creía que se me iba a olvidar el texto o algo peor:que la gente no se riera. Pero fue escuchar las primeras risas y quitarme las dudas. Me he sentido cómoda en el escenario, pero el miedo previo no me lo quita nadie. Noté que el público estaba receptivo.

–Es una actriz que la vemos todos los días, como mínimo cuando zapeamos, en La que se avecina, en FDF.

–Ya, pero nunca puedes estar segura. Estuve hablando con el resto de monologuistas y no es lo mismo tener experiencia de año en enfrentarse al silencio del público cuando estás hablando de ti mismo.

–¿Y cómo es el monólogo que veremos hoy?

–Es un monólogo de mí misma y me río de mí, de mis memorias y de mis vivencias como actriz fuera del plató. Hay gente que te para y sólo piensas que sales enLa que se avecina. Se confunden conmigo con Macarena García. O no se acuerdan nada de mí.

–¿Le molesta que la llamen como “Lola”?

–No, no es un conflicto, pero valoro a aquellos espectadores que me han visto en otros papeles.

–¿Hay más simpáticos que patosos?

–Por supuesto. Hay pocos patosos. Pero los fans varían según el lugar. En las grandes ciudades, o en mi barrio de Córdoba, no me paran. Pero he estado en pueblos que me convierto en un acontecimiento.

–¿Cuándo veremos la 11ª temporad de La que se avecina?

–Yo estoy deseando. Seguimos grabando la 12ª y a Lola le pasan muchas cosas.