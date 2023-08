Media humanidad cabría en Andalucía con el dato de esta gran urbe

A lo largo de 87.597 kilómetros cuadrados se extiende el territorio andaluz, desde Ayamonte hasta Pulpí, el territorio natural que abarca el valle del Guadalquivir es el 17,2% de toda España. El dato de 2020 de la Junta de Andalucía cifra que somos 8.464.411 andaluces, con una población extranjera de 702.018 residentes.

Nuestra densidad de población es de 104 habitantes por kilómetro cuadrado, por encima de la media nacional, concentrados en especial lo largo de la costa, con cuatro capitales bañadas por el mar y algunas de las principales conurbaciones como la Bahía de Cádiz, el Campo de Gibraltar o la Costa del Sol. A su vez tenemos bastantes extensiones montañosas con una baja densidad en cada una de las ocho provincias.

Y aunque, tal como notamos sobre todo en verano, la concentración de habitantes llega a ser alta en determinados municipios, la densidad, pese a todo, dista de gran urbes asiáticas donde las manzanas de edificios se aprietan en torres altísimas y apartamentos minúsculos.

La capital de Bangla Desh, Daca o Dakha, se ha convertido en la ciudad de mayor crecimiento demográfico del mundo y a su vez la que concentra (y en ascenso) a más personas por kilómetro cuadrado. Dakha se dispersa a duras penas por 153 kilómetros cuadrados (lo que ocupa el término de El Puerto. Jerez de la Frontera, el término municipal mayor de Andalucía, es casi diez veces mayor o el término de Écija es casi 7 veces más grandes). En esa superficie se apretujan más de 35 millones de habitantes (lo que registraba toda España a mediados de los años 70) y toda su área metropolitana abarca unos 45 millones, casi tantos como España en estos momentos), donde van hacinándose cada vez mayor número de bengalíes que emigran a su capital.

La densidad de la urbe de Dakha arroja 43.797 habitantes por kilómetro cuadrado, una concentración absolutamente asfixiante, inimaginable para nuestra concepción de ciudad, 50 ó 60 veces más que cualquiera de nuestros lugares de pesadilla veraniega. Si cada palmo de Andalucía fuera ocupado por tal hacinamiento media humanidad cabría en el mapa, lo que da idea de la inhumana concentración que vive la capital de Bangla Desh. En un territorio como Andalucía cabrían 3.836 millones de personas y en otra extensión similar (y un poco más) la otra mitad de la humanidad hasta alcanzar los 7.800 millones de habitantes que tiene todo nuestro planeta.

En Dhaka literalmente no hay sitio para nadie más. Para hacernos una idea de cómo viven sus habitantes hay una película antológica en la plataforma Netflix, Sincerely Yours, Dhaka, en la que once historias de otros tantos cineastas relatan historias personales en una urbe donde las condiciones de vida son muy complicadas, en una ciudad de clima tropical húmedo, como si perpetuamente fuera nuestro agosto. Y en septiembre llega la época de temporales de lluvias.

La Dhaka actual se fundó en 1864 y la administración municipal se divide en dos grandes barrios, Norte y Sur, con dos alcaldes, tiene diez mil mezquitas, casi 40.000 policías y sólo un 25% de esos 35 millones de personas tiene acceso al agua corriente en su casa y a cañerías de saneamiento y un 30% al menos cuenta con sistemas de fosas sépticas.

43.797 por kilómetro cuadrado es una concentración de habitantes que es casi impensable para nuestra forma de entender nuestras ciudades, por muy pobladas que creemos que puedan estar.