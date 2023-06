Todo lo que Mediaset ha ofrecido a Vicente Vallés y que ha renunciado para seguir en Antena 3

Antena 3 relevó a La Sexta como la cadena más vista en la pasada noche electoral. Un cambio de ciclo en influencia y tendencia que tiene un rostro definido: Vicente Vallés, traslación a la pantalla informativa de la inclinación ante el PP frente a un Gobierno de coalición de izquierda de inclinaciones extremistas, que vino generado una marejada de titulares y críticas. Ana Rosa Quintana, en las mañanas, y Vicente Vallés, en las noches, venían siedo las voces más escuchadas y reenviadas por redes.

En el caso del informativo nocturno de Antena 3, con tres millones de seguidores de media, desde la última victoria electoral de Pedro Sánchez y el confinamiento en la primavera de 2020 Vallés ha venido ocupando el primer lugar. El efecto arrastre de Pasapalabra, que llegaba a la cadena posteriormente, vino a consolidar. Precisamente con la baja de este concurso en Telecinco perdió el primer puesto Pedro Piqueras, nombre que de forma proporcional ha perdido peso en la audiencia. Los editoriales de Vallés y los comentarios críticos sobre el Gobierno a diario (y con leña hacia el PP si era necesario) lo han convertido en el referente de las noches.

Vallés pasó por TVE, donde debutó ante las cámaras a finales de los 80 con Teledeporte, y por Telemadrid antes de recalar en Mediaset España, donde conoció y trabaja su mujer, Ángeles Blanco, presentadora de las ediciones del fin de semana con José Ribagorda, actualmente. Desde Telecinco, donde se hacía cargo del repaso informativo de primera hora La mirada crítica, en 2008 regresó a TVE, como director del canal 24 Horas de la mano de un amigo estrecho, Juan Pedro Valentín, breve director de informativos de la cadena pública antes de pasar a la jefatura de informativos de Cuatro y tras la fusión, de Mediaset.

La conexión de Vallés con Mediaset es sentimental y profesional. La actual dirección de la compañía española, con Alessandro Salem al frente (tras su confrontación con el presidente, Borja Prado, que ha pasado a un lado aunque estaba llamado a relevar en todos los aspectos al CEO Paolo Vasile) contaban con él. Convencerlo, sin embargo, ha sido imposible, aunque se ha negado que existieran negociaciones.

El liderazgo en informativos de Vicente Vallés lo ha fraguado junto al equipo de la cadena desde 2011, cuando arrancó en la sobremesa. Desde el estallido del Procés, en otoño de 2017, Sandra Golpe lidera esta franja, tras años de crecimiento con Vallés, que pasó a las noches y refrendó su influencia. Ha sido un camino actual que ha trazado durante casi 12 años que no quiere truncar de forma inesperada.

Desde Mediaset se propuso a Vallés la dirección de Informativos de Mediaset, la conducción del informativo nocturno y una mejora sustancial del sueldo, unas retribuciones que ya son altas en Atresmedia. Vallés ha preferido ser leal a la cadena con la que ha experimentado esta progresiva posición que podría perder en un cambio brusco, en un movimiento que podría no se entendido. En estos tiempos la audiencia no sólo se mueve por pareceres comerciales, pragmáticos, hay mucho de fidelidad sentimental. Un cambio podría ser consideraba incluso una deslealtad por parte del público, aunque en muchos pareceres Vallés coincida con el rostro más influyente de Telecinco, Ana Rosa Quintana. Telecinco está en proceso de reforma de su parrilla, tiempos de mudanza, que como aconseja el refranero no es cuestión de hacer cambios, lo que ha asumido Vicente Valles ante la jugosa oferta de la competencia.