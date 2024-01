Michelle Jenner desvela todos los secretos de la serie de moda, 'Berlín'

Rodada en diversas localizaciones de París, Madrid, Almería, León, Ávila, Segovia y Toledo, la nueva serie de Netflix, Berlín, narra uno de los robos más extraordinarios del icónico personaje interpretado por Pedro Alonso, que retoma el papel del hedonista y astuto Berlín. Junto a él, su nueva banda: Michelle Jenner interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa se pone en la piel de Damián, un catedrático filántropo; Begoña Vargas da vida a Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite; Julio Peña Fernández encarna a Roi; y Joel Sánchez interpreta a Bruce.

–¿Cómo ha preparado el personaje de Keila? ¿Cómo la describiría? –Yo siento que Keila fue saliendo. Fui muy libre para ver cómo salía y como me sentía. Fue surgiendo. De hecho, creo que ha quedado un personaje un poquito más cómico de lo que yo pensaba que sería, pero es que se daba porque ella tiene esta personalidad tan sensible y el mundo real le va tan grande que de repente se ve envuelta en unas situaciones para las que no está preparada. Está asustada de lo que está pasando, todo le viene grande todo el rato, pero quiere hacerlo. Al mismo tiempo también es una tía muy inteligente, pero en cuanto a lo emocional no tanto. Es muy inteligente en ciberseguridad pero en que le guste alguien o en situaciones complicadas… Ahí es donde se pierde un poco, pero al final lo hace. Es graciosa.

–¿Cómo ha sido trabajar con Joel Sánchez? ¿Le ha podido ayudar? –Joel es maravilloso, y empezar con algo tan potente es increíble. Hemos estado todos alucinando con él porque la verdad es que lo ha hecho increíble, se ha empapado de lo que es un rodaje y ha sido muy buen compañero. Él me dice que le he ayudado mucho pero yo creo que él a mí también. Era todo muy fluido, pillaba muy bien el personaje y enseguida encontramos el flow de estos dos personajes. Fue muy fácil.

–¿Cómo es la relación entre vuestros personajes? –Es una relación muy peculiar porque no tienen nada que ver. Keila está cómoda en la informática y los ordenadores, en un mundo virtual. Él es pura pasión, vivir y sentir, y de repente, claro, también es eso lo que les atrae el uno al otro. Es bonito, incluso cómico, que tengan esta atracción, que al mismo tiempo choquen y se gusten pero no sepan como hacerlo.

–¿Cómo describiría la serie? –Tiene thriller, tiene romanticismo, tiene comedia. Tiene muchos ingredientes muy bien hilados. Recuerdo que cuando vimos el primer episodio me reí mucho más de lo que pensaba, me interesó mucho y vi cada personaje súper bien definido. Creo que es como un cóctel de muchos ingredientes que atrae. Es una serie de feel good, que te da buen rollo, te gusta, quieres ver más. Es una serie que te encanta.