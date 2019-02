Miguel Ángel Muñoz promociona 'Presunto culpable' en América

“Los proyectos en español están de moda y eso es una grandísima noticia para todos”, afirma el actor Miguel Ángel Muñoz, protagonista de la serie de Atresmedia Presunto culpable, que en unas semanas podrá verse en Estados Unidos y en toda América Latina a través de Amazon Prime Video.

El actor madrileño, que cuenta con más de 20 años de carrera en el cine y la televisión, muestra desde Miami su ilusión por la expansión de esta ficción de intriga ambientada en el País Vasco. El también ganador de Masterchef Celebrity, que debutó de niño en el cine con El palomo cojo, rodada en Sanlúcar de Barrameda, tiene la sensación de haber madurado en estos años “tanto a nivel personal como profesional”.

“No es necesario haber matado a alguien para hacer de asesino, pero si has reído, te has ilusionado o si has vivido alguna tragedia, eso se queda en tu interior y, a la hora de interpretar, es lo que sacas de dentro para ponérselo a tus personajes”, explica.

Como Rober en la serie Un paso adelante tuvo su papel más popular y ahora acaba de terminar el rodaje de la precuela del filme de 1981 El Crack, con José Luis Garci, el mismo que dirigió el original, algo que, para él, “ha sido un sueño hecho realidad” seguir adelante con la saga del detective Areta, que interpretara Alfredo Landa. La película de El Crack, ambientada en 1975, se ha filmado “en blanco y negro, con un vestuario y una historia de la época”. El actor da vida al personaje de El Moro, que en los años ochenta fue interpretado por Miguel Rellán. En esa ocasión, aparecerá en la gran pantalla con un aspecto físico diferente, ya que tuvo que dejarse el pelo mucho más largo y ponerse una prótesis en la nariz. Garci quería “darle una vuelta de tuerca más” a la trama policíaca.

Series en proyeccción

Miguel Ángel Muñoz destaca el éxito que ha supuesto la proyección de series españolas en las plataformas de pago, como Élite o La Casa de Papel en Netflix. Son ficciones que han sacado a relucir una nueva generación de actores, y confía que Presunto culpable, estrenaba en abierto en Antena 3 en esta tempordada, siga sus pasos. “En la vida influye el talento, el trabajo y la suerte, y que esos proyectos viajen tanto y con unas cifras tan impresionantes es algo por lo que estar satisfecho en la industria”, apostilla el actor, confiado en que “ojalá haya más proyectos así”.

Sobre su papel se muestra “muy contento” y “orgulloso” y que la serie haya “atraído la atención del mercado americano”. La ficción donde también aparecía la actriz sevillana Teresa Hurtado de Ory se grabó en la Reserva Natural de Urdaibai, en San Juan de Gaztelugatxe, todo ello captado por la fotografía de Jon Incháustegui, ganador del premio Goya por La Sombra de la Ley.

“Las condiciones tan bruscas, ariscas hacían que allí donde pusiésemos la cámara mereciera la pena”, resalta el actor. “Teníamos que estar listos muy temprano para agarrar esa niebla que solo se da desde las seis hasta las ocho de la mañana”, detalla sobre las condiciones de aquel rodaje.