Miopía, nacionalismos, mala gente y el Benidorm Fest

Qué suerte tiene Rafa Nadal. Es el tipo con más suerte del mundo. Porque todos sus logros los puede conseguir por sí mismo, que es un titán. Depende de él solo para ganar los partidos. Si sus triunfos dependieran del apoyo del resto de españoles se las vería con el cainismo, la envidia, el derrotismo que cada vez polarizan más la sociedad de este país que se llama España.

Desde hace ya tiempo hay gallegos que piensan que deberían ser portugueses y que, por ejemplo, el grupo Tanxugueiras debería representar a Portugal en Eurovisión ya que no ha podido serlo por España. Allá ellos.

Miles de gallegos piensan que Terra es una gran canción. Véanla en la pantalla, vuelvan y me dicen. No lo es. Ni siquiera convencía por su puesta en escena.

Lo del Benidorm Fest era sólo un bonito programa para elegir en La 1 la mejor canción de entre las posibles para que representen a España en Eurovisión. Terra es una muñeira vibrante, en la que se puede reconocer la cultura gallega, valiosa, siempre respetable... Pero no era la mejor canción de este sábado. Pero como estamos hablando de TVE todo el mundo se cree en el derecho de opinar, dudar, ensuciar. Sobre todo si se tiene el ADN destructor de Unidas Podemos (no se pierden una donde pisotear) y formaciones nacionalistas como el BNG. Ellos y el coro de haters ya han conseguido desprestigiar este festival, a TVE y a la canción ganadora, hundida en las apuestas ante el resto de Europa. Misión cumplida.

Había en esa noche un jurado de expertos para decir que Terra no era la mejor canción. Un jurado que sumaban entre todos ellos años de preparación y currelo musical para saber cuál era el mejor tema y seleccionar el más idóneo para Eurovisión. Y esa canción, un show visual completo, era Slo Mo.

Aunque incluso los eurofans dijeran que es “convencional”, “poco natural” y que eso ya lo ha hecho Eleni Forureira (véanlo aquí: el número de Fuego por complejidad y coreografía no le llega ni al talón a Slo Mo, pero como nunca creemos en nuestra gente así nos va), en un festival donde las canciones se clonan por docenas, todas esas críticas hacia la ganadora son de impotencia al reconocer que el Ay, mamá de Rigoberta Bandini fue el inesperado derrotado.

Pero, ojo, sin haber existido Slo Mo (un productazo con una discográfica detrás, pues claro, a ver quién sufraga de su bolsillo algo así, vaya novedad), Terra hubiera ganado a la teta por el masivo televoto lanzado desde Galicia, Cataluña y el País Vasco.

Porque Tanxugueiras agregaban la frase “no hay fronteras” (aunque en realidad muchos de sus simpatizantes sueñan lo contrario) en los distintos idiomas con el ventajista espejismo de atraer a tantos nacionalistas e independentistas que veían ahí una oportunidad para sacar pecho desde algo que debe representar a toda España. Mejor que se quedaran en tierra.

Terra no sólo era una canción en gallego (hay tantas preciosas canciones en gallego). Era además un expositor de inflamaciones nacionalistas. Y al no ser la canción ganadora su mensaje de convivencia ha originado el efecto contrario, el chantaje previsto en caso de perder, como planeaba siempre Jordi Pujol: rencor, victimismo. Vamos, lo que se suele estilar en España cuando las cosas no salen como uno piensa.

Los gallegos en lugar de estar orgullosos de la oportunidad dada a estas tres chicas de Tanxugueiras (que empiezan a caer mal por toda esta polémica), orgullosos de la visibilidad que se le ha dado al gallego ahora y de cara a otros años (que no al portugués, que eso lo hacen en la RTP), han preferido convertirlo en una oportunidad para separarse, señalar agravios que no existen en el resto de España hacia la cultura gallega y de paso sembrar desprecio hacia RTVE.

Eso sí, si la mitad del esfuerzo y millones que la cadena pública dedica a Cataluña lo destinara a los centros de producción de Galicia y Andalucía otro gallo le cantaría en prestigio y audiencia a los canales de TVE, pero ese tema catalán hoy no toca.

El BNG ya está exigiendo en el Congreso más cuota de gallego en TVE y por supuesto politiza el asunto pidiendo transparencia con los votos de los jurados y qué ha sido del dinero sufragado por los televotantes gallegos. .

Las propias Tanxugueiras justificaban en estos días que “los idiomas suman”, pero sólo basta echar un vistazo a twitter para ver que los idiomas en realidad dividen.

Los idiomas claro que suman, lo que no suma es el uso interesado de los idiomas, como latía al fondo en Terra y que se ha demostrado en toda esta pataleta. Un uso interesado de los idiomas como desde la transición vienen haciendo los políticos en Cataluña, Euskadi, Galicia... Lo de Tanxugueiras era una bomba ya que en caso de no ser elegidas (es decir, lo que era previsible y así sucedió) se iba a liar la que se está liando. Los nacionalismos aprovechan estas cosas para hacer mella siempre que pueden.

La cuestión es aprovechar el victimismo para echar por terra todo lo que signifique España y nuestra reunión para sentirnos españoles. Aunque sea un acontecimiento de diversión, un encuentro como un festival en Benidorm destinado a dar oportunidad a jóvenes talentos y a talentos desconocidos.

Hay que insistir. Como en todo talent había un jurado cualificado que no veía en Terra la canción más idónea para llevar a Eurovisión. Eso pasa en todos los programas. En Got Talent, La Voz, Tienes talento hay un jurado que hace criba sobre quiénes son los mejores aunque ya más adelante el público después decida quién gana. Les aseguro que un Chikilicuatre nunca ganará un talent en una cadena privada, pero la productora catalana El Terrat, la de Andreu Buenafuente, sí dinamitó la elección de Eurovisión en 2008. Jordi Évole, tan equidistante siempre y tan irónico en las redes por el Benidorm Fest, lo puede repetir en algún talent de Atresmedia. O en el Carnaval de Cádiz donde siempre se ha decidido por... un jurado. Qué falta de democracia.

Siempre tiene que haber un jurado profesional que decida en buena parte quién es el mejor. El Festival de Eurovisión también funciona así, cuando se comprobó que las simpatías interesadas del televoto (de eso se quejaba siempre el Big Five) alteraban la justicia musical que ha de imperar en algo tan subjetivo como los gustos pero donde siempre tiene que primar la calidad ¿Cuál era el tema con más calidad para llevar a Eurovisión del Benidorm Fest? Sin duda, Slo Mo. Y lo confirmaba ese jurado de expertos.

Unidas Podemos duda ahora de esos expertos cuando aún estamos esperando a conocer a sus expertos en la Moncloa cuando en España moríamos como chinches en 2020. Y ahí no hubo transparencia, Pablo Iglesias.

Por mucho que digan “¿por qué dan miedo nuestras tetas?”, el Ay, mamá de Rigoberta Bandini fue decepcionante en el escenario. Aun así el jurado consideró que era la segunda mejor canción de la noche.

Si se mira bien era más idónea para Eurovisión la magnífica y simpática Raffaella de Varry Brava; era mucha mejor canción la Calle de la Llorería de Rayden, y Blanca Paloma tenía la mejor voz. Qué pena que Gonzalo Hermida no pisara el escenario, pero ya les aseguro que el de Puerto Real hará un gran papel en Eurovisión en esta década.

Lo de Rigoberta Bandini, que confió demasiado en sus posibilidades con su montaje de fin de curso, fue muy mejorable. Ya lo comprobarán más adelante los eurofans, aún sugestionados, encandilados por el mensaje de liberación del Ay, mamá. Por sugerir, ¿no hubiera quedado mejor, más épico, en el led gigante una matrona de Delacroix enarbolando una bandera con un símbolo feminista?

Sí, Slo Mo era el mejor espectáculo de este sábado y, lo sentimos, hasta que un asunto tan divertido como elegir la canción que nos represente Eurovisión no se convierta en un referéndum la consulta del televoto tiene sólo un carácter pasional, viral. El televoto eurovisivo no tiene que significar que está opinando con sinceridad cuál es la mejor canción, así que su valor es relativo. Y eso del jurado demoscópico es una milonga prescindible que da pie a más suspicacias.

El destino de los nacionalistas es destruir España, con un referéndum ilegal o diciendo que la cadena de los españoles no les elige la canción que ellos dicen.

Unidas Podemos nació también para destruir y echar mierda. El sindicato CCOO está encantado con ver otra posibilidad de atacar a los dirigentes de RTVE. A ensuciar. Con la de problemas laborales, sociales y económicos que tenemos en estos momentos.

Ahora pueden pedir en el Congreso todos los datos que quieran del Benidorm Fest.Tirar por tierra la canción ganadora es para ellos una oportunidad para que España fracase. Slo Mo debe ser (podría ser) la canción ganadora de Eurovisión, pero hay partidos como Unidas Podemos, que nos dictan lo que es bueno, cultural, fantástico, o idóneo. Seguirán con la matraca mientras se arrojan dudas (plagio, palabras en inglés) sobre algo inofensivo que nos debería empatizar a todos. Pero ahí están ellos siempre para enfrentar.

Se equivocan los medios gallegos al seguir encendiendo con titulares tramposos el presunto agravio hacia Tanxugueiras a costa del trabajo de los ganadores.

Por eso decíamos, qué tío con más suerte Rafa Nadal. Sus victorias no dependen de lo que digan los separatistas, los quejicas, los miopes, los que no saben ni ganar ni perder. O los envidiosos en general.

Pero a la pobre de Chanel, artista con experiencia, una niña inmigrante, criada en Barcelona, que por supuesto se siente muy española, con una vida de costurones y años y años de preparación, formación y trabajo, cualquier mindundi o políticos, sindicalistas que nunca se ha interesado por la música, se pueden permitir menospreciarla. Una mujer que ha sido acosada en las redes sociales y que ha debido cerrar su cuentas ¿La ministra Irene Montero, la que cree que tenemos miedo a las tetas, no va a defender a una mujer acosada como Chanel? ¿Ha dicho ya algo?

Chanel se ha limitado, tras media vida, literal, en los escenarios a mostrar un gran trabajo. Y ha ganado la mejor.