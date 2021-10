¿Son las Misas de Canal Sur más llamativas que las de TVE?

La cultura no es el fuerte de los españoles. Pero de todas las artes, la música no ha dejado de ser durante años una asignatura maría. Y esto se ha traducido, y de qué manera, en el pobre acompañamiento musical de las misas dominicales, por ejemplo.

En 1995 hice un curso de Musicología con el padre Jesús María Muneta en la UIMP de Cuenca, donde el veterano docente se desgañitó durante cinco días hablando en contra de lo que él llamaba “los guitarreros”. Cuánto daño habían hecho a la música religiosa a base de rasgar las cuerdas del instrumento con los acordes de las canciones de Cesáreo Gabaráin.

Así, los 52 domingos del año y fiestas de guardar con sus sacramentos.

Qué razón tenía el padre Muneta, me digo, cuando 26 años después sintonizo con las misas que emite La 2, fundamentalmente de las diócesis madrileñas. Sea desde la parroquia que sea, barrio, localidad o condición, en cuanto se inicia la conexión suenan nuevas generaciones de guitarreros, inasequibles al desaliente, cantando “somos un pueblo que camina...”. Sucede también en otras comunidades, en muchísimos lugares.

Pero hete aquí que cuando cruzamos los Pirineos la cosa cambia radicalmente. Si conectamos con Le jour du Segneur de la republicana Francia (domingos, 11 de la mañana, la podemos seguir en internet), encontraremos una serie de coros parroquiales a cuál más afinado, con grupo orquestal incluido, donde no suelen faltar los metales, las flautas traveseras, o los violines. Cómo me acuerdo del padre Muneta cuando los veo. Pero no sólo es Francia: Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos son naciones con tradición musical que provocan que cualquier grupo de seglares no profesional suene a gloria.

Por eso valoro tanto la Misa que Canal Sur emite desde cualquier punto de Andalucía. Porque es diferente a lo que se puede ver y escuchar al respecto desde cualquier otro punto de España. Musicalmente hablando, las misas andaluzas son punto y aparte. De Despeñaperros abajo las celebraciones cobran vida propia.

Como si los guitarreros a secas estuviesen prohibidos. Más de uno debería conectar por el canal satélite estas celebraciones para comprobar que una celebración es una fiesta, no un funeral. Y que la parte musical hay que mimarla en una eucaristía.