Modesto Barragán: "En 'Andalucía Directo' contamos las cosas que pasan y lo que a ti te pasa"

Andalucía Directo rebasa ya el cuarto de siglo y la mitad de ese tiempo en las tardes de Canal Sur ha sido al lado de Modesto Barragán, director y conductor del veterano formato autonómico de la productora ADM, con un despliegue diario que lo convierte en épico junto a ser un espacio de constancia en la parrilla que une a las generaciones. Los espectadores jóvenes de hoy lo han seguido de pequeños en familia y ahora mantienen ese vínculo donde los reporteros abren la puerta y enseñan Andalucía en el testimonio de los andaluces de a pie. El periodista ubriqueño ya está listo para abrir la Navidad, con el especial de la lotería.

-Andalucía Directo es de esos espacios que ya nadie puede imaginar que dejaran de existir...

-En enero llegamos a los 26 años y lo que digo es que ahora entramos en el segundo cuarto de siglo. Somos el programa de siempre y siempre estamos inventando. Este es un emblema, una marca indeleble de la cadena que se siente como propia y que forma parte de las familias. No dejamos de tener un componente informativo. Contamos las cosas que pasan y lo que a ti te pasa. Son los acontecimientos sociales, los económicos, el drama de los sucesos pero también momentos de orgullo, de fiestas, de vivencias personales.

-¿Vertebrar Andalucía cada día?

-Es la compensación que tú buscas, que el espectador diga "qué bien mi tierra", por lo que sea. Es la televisión de cercanía, de la que yo presumo y que yo creo que lo necesita Andalucía ahora más que nunca. Una comunicación que ponga foco en las cosas que ocurren aquí. Hoy en día sobre todo lo que está ocurriendo en Madrid es lo que oyes en la radio y ves en cualquier otra cadena, pero aquí viven 8 millones de personas que hay que contarles lo que les pasa ahí al lado. Es un territorio vasto, no solo físicamente, hablamos de diversidad en todos los aspectos y hasta la forma de expresarlo es otra seña de identidad: aquí puedes escuchar todos los acentos que hay en Andalucía.

"Yo digo que en 'Andalucía Directo' se habla de lo mismo que se habla en los telediarios pero lo cuenta la gente a la calle"

-¿Cuántos andaluces pasan cada día por el espacio de los andaluces?

-Vienen a ser una media de 100 personas las que hablan cada día ante el micrófono del Canal Sur y de ellas la mayoría de ellas nunca ha hablado o no suelen salir en la televisión. Es otro valor. Yo digo que aquí se habla de lo mismo que se habla en los telediarios pero lo cuenta la gente a la calle. En Andalucía Directo no salen ni los políticos ni los representantes oficiales de nada. Cuando los reporteros llegan a un barrio, a un pueblo, siempre le digo a los compañeros que procuren que hablen los vecinos. Porque el presidente o el portavoz de algo hablan como hablan los portavoces y los presidentes. Lo que quiero es que que el lenguaje sea el de la calle, comprensible, el de la naturalidad.

-Para hacer tanto, tantos días, es una cuestión que va más allá de la voluntad.

-Si no recuerdo mal he cumplido 13 años en el programa, me vuelco en él, me divierto y he tenido la obsesión de que el protagonismo sea del 100% de la gente, que la gente de la calle se expresa en el lenguaje no verbal, que sean auténticos con las manos, con los gestos que son movimientos del acento: eso forma parte también nuestro patrimonio.

-Están siempre por encima de los dos dígitos de audiencia ¿es por centrarse en lo seguro, en las personas mayores?

-Además de la emisión en directo estamos muy fuertes en las redes sociales. Es un trabajo de mucho tiempo, que nos mantiene conectados a los jóvenes. En este tiempo hemos ido rejuveneciendo el target del programa gracias a las redes. En los audímetros se registra que somos el programa del Canal Sur con más público joven. Y en nuestro programa sale mucha gente joven. Y de todas las edades. Cada miembro de la familia puede identificarse con los que salen. Y las nietas que se han marchado a estudiar a otra ciudad siguen en contacto con sus abuelos hablando de lo que han visto en Andalucía Directo, como me ha llegado más de una vez. Eso es maravilloso. Hablamos de Andalucía al 100%, a veces queremos caer en la tentación de hablar de lo que está pasando fuera, de mandar enviados especiales, pero como pueden contar nuestros diez equipos desplegados las cosas de aquí no hay otro canal que puede igualarlo.

-¿No pecan de ser demasiado costumbristas?

-Hablamos de la realidad, de la cercanía. De nuestra realidad. Es como el restaurante de barrio que podría renunciar a sus tapas para hacer sushi: renunciaría a mucha clientela que tiene y no veas lo que tardaría en llegar la nueva que se interese. No voy a meter cosas que no sean de Andalucía, lo demás está en otros programas y en otras cadenas. De manera histórica se ha dicho que la gente joven está en La Sexta y en Cuatro, como una gota malaya, pero después no es así. Canal Sur no es sólo una televisión de mayores.

-¿Reparte las edades entre los reporteros?

-Hay un equipo muy bueno, de mucha experiencia y el programa está muy rodado. A pesar de que tiene una casuística interminable todos los días, todos los días la gente sabe qué hay que hacer. Incluso cuando tratamos temas delicados todos saben cómo abordarlo. En los primeros años del programa había muchos cambios de rostros. Muchos compañeros comenzaron en Andalucía Directo pero ahora se mantienen los reporteros mucho más tiempo y está muy bien la representación en ellos de otras edades. Los reporteros de Andalucía cierto son los legionarios de la noticia, están en primer fila y la gente les abre las puertas. Eso una ventaja. Si a ti te pasa algo en tu casa lo vas a contar como un vecino, como algo que te afecta. Somos imparciales, porque entonces no seríamos profesionales, pero tenemos que estar comprometidos con lo que vemos, porque estamos haciendo una televisión para nuestra gente.