Morir por proteger a las tropas españolas en ninguna parte

En 2003 el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vivió su peor tragedia, con el asesinato de siete de sus miembros en la carretera de Latifiya, en Iraq, víctima de una emboscada. Este desastre, quiénes estaban detrás de las muertes, y qué labor desarrollaban estos agentes españoles se relata en Los ocho de Irak, una serie de Movistar + Plus, producida por 100 Balas, tras la experiencia de otras producciones documentales como Palomares, Lola o El Palmar de Troya.

La inquietud e incomodidad pese a los años transcurridos en torno a este suceso se convierte en la textura de thriller con la que Fátima Lianes ha querido convertir esta docuserie de cuatro entregas, capítulos que casi se visionan de una sentada, como este fin de semana. Para desentrañar un caso que está olvidado en la sociedad española el equipo de 100 Balas entrevistó a 30 personas relacionadas con lo sucedido o expertos en ese endemoniado mosaico que es Iraq. Entre quienes intervienen se encuentran Agustín Casinello, ex director de inteligencia del CNI; María Dolores Vilanova, ex ecretaria general del CNI; la correspoonsal de guerra Mónica Prieto; o Jorge Dezcallar, director del CNI entre los años 2002 y 2004. La docuserie está bajo demanda en Movistar + Plus y se emite en #0.

"Esta serie llevaba muchos años en mi cabeza. Mi carrera ha estadlo ligado a la corresponsalía de guerra y esta tragedia generó mucho dolor", recuerda Lianes, que para el desarrollo de una intricada historia formada por historias personales se inicia antes de la invasión iraquí por las tropas aliadas encabezadas por EEUU. Agentes españoles estaban ya sobre el terreno para garantizar la seguridad de los intereses españoles y con posterioridad la seguridad de las tropas españolas era fundamental.

Alberto Martínez y José Antonio Bernal eran los más veteranos, filtrados a pie de calle, "conociendo no sólo los movimientos políticos del gobierno de Sadam Hussein" sino todo cuanto pudiera servir para trabajar con previsión ante amenazas terroristas, mezclándose con la población, poniéndose en contacto con mezquitas que eran polvorines de intrigas. "Los agentes contribuyeron a que no sucedieran otros atentados", resalta Lianes, y al momento surge la famosa frase de Argo sobre la labor exitosa de los servicios secretos: "si quieres aplausos, trabaja en el circo". La discreción aunada con la ingratitud marca el trabajo de estos agentes.

Las tropas españolas repartidas en torno a Bagdad trabajaban en la reconstrucción del país, lo que las convertían en objetivo de los insurgentes. Los agentes abatidos "vestían como los iraquíes, hablaban árabe, tenían su red de confidentes...", recuerda la encargada de Los 8 de Jrak. La directora subraya que este caso no quiere vestirse de patriotismo sino que se presenta para ensalzar las figuras de quienes pusieron en juego sus vidas. "Es una historia de empatía que quiere crear una conciencia de lo que pasó". "Lo más complicado fue contar con personas directamente relacionadas. No había material gráfico, no había apenas nada", explica Lianes. La muerte de los agentes tuvo sus consencuencias, "las tropas se sentían ciegas".