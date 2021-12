Muere Betty White, 'chica de oro', la actriz televisiva más veterana

Fue conocida en España por su papel de la ingenua Rose en Las Chicas de oro, una serie emblemática de finales de los 80 que apuntó renovados roles en la telecomedia. Pero Betty White ya tenía una larga trayectoria en el cine y la televisión cuando obtuvo la fama internacional. Y en estos últimos 30 años mostró una desbordante energía que la ha mantenido en los platós hasta última hora, cuando estaba a punto de cumplir 100 años el próximo mes de enero. Betty White ha fallecido este 31 de diciembre. Desde 2014 era la actriz más veterana en activo, con casi 80 años en los escenarios y estudios.

Se puso por primera vez ante las cámaras con 23 años y por su prolongada labor profesional, cimentada sobre todo en su vejez a raíz del éxito de Las chicas de oro, quedó reflejado en el Libro Guiness. Su primer trabajo acreditado fue en en 1952 en el Life with Elizabeth Show.

Sus inicios fueron también como modelo, por esas dulces facciones que tuvo siempre y sin importar las arrugas, y su voz se hizo célebre en Estados Unidos en radioteatro y publicidad. Se convirtió en un rostro popular por la serie La chica de la tele, el show de Mary Tyler Moore, fallecida hace cinco años, una telecomedia rompedora, emitida entre 1970 y 1977. De esta serie surgiría la secuela de Lou Grant. Antes, en los 50, había tenido su propio programa televisivo: The Betty White Show, espacio que retomaría en los años 70 por el papel junto a Tyler Mooer y tras el que se dedicó a presentar varios concursos como Just Men!

White no tuvo hijos y se casó en tres ocasiones. Los dos primeros maridos fueron fugaces y con Allen Ludden, actor y veterano de la Segunda Guerra Mundial, estuvo casada durante veinte años, hasta su merte en 1981, años antes de que pudiera verla triunfar con Las chicas de oro. Hubo un spin off, El palacio de oro, que no tuvo tanta fortuna.

Para la posteridad queda ese papel de Rose Nylund en Las chicas de oro, un éxito global entre 1985 y 1992. En la serie relataba sus tradiciones de origen escandinavo, algo que en parte era también realidad, ya que sus raíces eran inglesas, danesas, galesas y griegas, y era hija de un ama de casa y un vendedor ambulante. En un primer momento la productora ejeuctiva Susan Harris eligió a White para interpretar a Blanche, la casquivana, y Rue McClanahan iba a ser la ingenua, pero intercambiaron los roles.

Su última serie fue Hot in Cleveland (2010-2015) además de lograr un último Emmy por sus apariciones en Saturday Night Live.