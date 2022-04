Muere la actriz Silvia Gambino, de 'Escenas de matrimonio'

Silvia Gambino ha fallecido víctima de un cáncer a los 57 años. Se hizo muy popular por papeles de comedia en espacios de la factoría de José Luis Moreno como Noche de fiesta, en los sábados de La 1 veinte años atrás, y por roles similares en Escenas de matrimonio. Como secundaria y personaje episódico participó en numerosas series como Aquí no hay quien viva. Llevaba tiempo apartada de la televisión.

Sus estereotipos de chica despistada, de esposa sufrida, le hicieron granjearse el cariño del público. Su fallecimiento ha sido anunciado por su ex marido Alberto Closas jr, con el que participó en algunas de esas series. En cine intervino, por ejemplo, en la saga de Santiago Segura Torrente, junto a José Mota.

"Adiós, Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentre vayas donde vayas, con ese personaje que adorabas y que te dio tantos éxitos, ‘Rosita’. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa", ha resumido Closas.

En Noche de fiesta es donde aparecía esa "Rosita", Rosita Cascalejo, esposa en la ficción de Santiago Urrialde, con el que interactuaba en diálogos llenos de tópicos y chistes sobre la convivencia matrimonial cuando ya se han superado los quince años juntos.

Escenas de matrimonio, en las noche de Telecinco, evolución de las 'matrimoniadas' en la cama, en sketches en directo de Noche de fiesta, se emitía en franja diaria tras el informativo y entre 2008 y 2009 era el espacio líder de audiencia recogiendo el testigo en la programación de Camera café.