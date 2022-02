José Luis Moreno: todas las claves de su caso

José Luis Moreno está obligado a depositar en el juzgado tres millones de euros si quiere evitar la prisión. Una fianza impuesta por el juez Ismael Moreno después de que el conocido productor de televisión fuese arrestado por la operación Titella (marioneta en catalán).

El magistrado le imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y fraude, como resultado de una investigación comenzó a fraguarse en el 2017, cuando Abanca e ING denunciaron prácticas extrañas.

Estas acciones que llamaron la atención de las dos potentes entidades bancarias fueron, entre otras, que varias sociedades mercantiles pedían créditos que después no devolvían. El dinero circulaba rápidamente de una empresa a otra, mediante facturas falsas de servicios que jamás se prestaron, posteriormente se perdía el rastro del dinero.

Cuando la investigación estaba aún naciendo todavía no había aparecido el nombre de José Luis Moreno y fue posteriormente su entrada en escena la que dio nombre a la operación Titella. José Luis Moreno lideraba junto a Antonio Aguilera y a Antonio Salazar la red que desmantelaría esta investigación.

En este entramado, José Luis prestaría su nombre para que tuvieran mucho más fácil acceder a la financiación en entidades bancarias y además sería el encargado de presentar presuntos proyectos televisivos para los que se "requería financiación".

Según los autos del juez, el rey de las marionetas era el receptor del dinero obtenido de forma fraudulenta por sus dos cómplices. Los fondos que la banda recibía procedentes de los bancos acababan en sociedades que no tenían actividad real y cuyo objetivo era mover el dinero de una cuenta a otra. La Policía ha ido detrás de hasta 700 empresas para demostrar los hechos.

Declaraciones de José Luis Moreno ante el juez

Hoy ha tenido lugar la declaración de Moreno y ha llegado a decir que "no se puede ser productor y capo de una organización criminal al mismo tiempo". Cuando le han preguntado sobre el uso de testaferros ha explicado que no tiene testaferros, ya que "no puedo soportarlos, mi carrera tiene más de 3000 producciones y 150 millones de contratos firmados". Respecto a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social ha dicho que en 2018 debía 5 millones de euros y ahora 3,3 millones, pero "si nos hubiese pagado Roemmers la deuda sería menor".

El productor ha admitido conocer a Antonio Aguilera, otro de los principales imputados, "Dio 750 mil euros para Reinas y se le devolvió, 900 mil para otra y 1 millón para comprar acciones de una empresa, pero TVE canceló la serie y Aguilera demandó a TVE", declaraba hoy Moreno.

Sobre el origen de estas cuantías Moreno ha explicado que "no podía saber que eran sospechosos, nunca hubiera negociado con él si hubiera sabido algo porque no quiero el linchamiento al que me han sometido".

El abogado ha seguido preguntando por los pagos desde la productora Dreamlight a lo que José Luis ha respondido que "no se podía pagar nada sin dar el visto bueno de Roemmers, tardaban dos o tres semanas en revisar todo y dar el ok". Entonces el juez le ha preguntado si estafó 35 millones de euros a Roemmers y José Luis Moreno se ha afirmado: "Se ha dicho de mi que soy un monstruo, pero no es cierto, en haberes y ropa hay 6 millones de euros, solo en horas extras hay miles, los actores costaron 11 millones de euros. Roemmers solo se quejaba del retraso en la salida de capítulos, pero me dijo que estaba quedando tan bien que no tuviera prisa".

Sobre el viaje a Maldivas que supuestamente costó un millón de euros José Luis Moreno ha dicho que "no he tenido ese dinero en la vida, se me prestaron 300 mil euros y he devuelto 70 mil".

En cuanto al piso de Praga ha declarado que "se buscaba tener presencia en distintas ciudades como Londres, Los Angeles y Praga, se compró mitad vivienda mitad oficina".