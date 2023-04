Netflix pierde más de un millón de usuarios en España tras los cambios en las cuentas compartidas

Netflix perdió un millón de suscriptores en poco más de un mes en España tras implementar el pasado febrero una política para controlar el uso de cuentas compartidas entre los usuarios, según los datos que ha publicado este miércoles la consultora Kantar.

Concretamente, la plataforma de vídeo bajo demanda (VoD) casi triplicó su tasa de abandono en el primer trimestre de 2023 en comparación con el periodo anterior y alrededor de la mitad de los usuarios que se dieron de baja dijeron que no pretendían pagar por el servicio.

Desde la consultora señalan que, aunque la pérdida de algunos usuarios era de esperar, quedarse sin más de un millón tendrá consecuencias importantes para Netflix e "influirá en su decisión de seguir con la medida a nivel mundial". Además, consideran que para la compañía será clave monitorizar cuántos vuelven en los próximos trimestres.

Por plataformas

Entre enero y marzo de 2023, el número de hogares que accedieron al menos a un servicio en línea descendió en 292.000 respecto al trimestre anterior, hasta los 11,9 millones, el 64% del total.

Por su parte, el 4% de los hogares españoles contrató un servicio de vídeo bajo demanda con suscripción, de los que Amazon Prime Video captó el 34% del total, seguido de SkyShowtime, que tras introducirse durante el trimestre en el mercado se hizo con casi uno de cada tres nuevos suscriptores.

Tras ellas se situaron HBO Max (9,2%), Netflix (6,6%), Disney Plus (5,5%), Dazn (5,5%), Apple TV+ (2,9%), Movistar Plus+ (1,1%), Filmin (0,9%), Atresplayer Premium (0,7%) y Discovery+ (0,6%).

SkyShowtime entra con fuerza

Desde la consultora señalan que, en el caso de SkyShowtime, se vio beneficiado por la oferta a mitad de precio para siempre que puso en marcha como promoción de lanzamiento. Asimismo, considera que Prime Video está "bien situado para ver un aumento de la participación en los próximos trimestres".

En el caso de los contenidos, la serie The Last of Us de HBO Max fue la más vista en el trimestre, seguida de La chica de la nieve y You, ambas de Netflix.