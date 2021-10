Netflix anuncia seis nuevas producciones españolas

Nuevas temporadas de Stranger Things, The Witcher, Emily en París o Los Bridgerton; estrenos como Vikings: Valhalla o ¿Quién es Ana?; largometrajes internacionales como Alerta roja, El poder del perro, Fue la mano de Dios, No mires arriba, The Adam Project...

Todo esto ha mostrado Netflix este jueves en una presentación en la que ha avanzado muchos de los títulos que llegarán en los próximos meses a la plataforma y en la que, pese al indudable atractivo de esas historias, la compañía ha centrado los focos en otros proyectos más cercanos, los que rueda y produce en España. Un catálogo cada vez más extenso y diverso al que ahora se han añadido seis títulos más.

Nuevos proyectos españoles

La plataforma ha anunciado dos nuevas series de ficción: El silencio, un thriller creado por Aitor Gabilondo (Patria), fundador de Alea Media; y Smiley, una comedia adaptación de la obra de teatro del mismo título de Guillem Clua producida por Minoría Absoluta.

Además, Netflix ha avanzado dos proyectos de no ficción. Por un lado, la docuserie de Paula Cons ¿Dónde está Marta?, que analiza el caso Marta del Castillo y llegará a la plataforma el 5 de noviembre y, por otro, ¿A quién le gusta mi follower?, un dating show presentado por Luján Argüelles que cuenta con la participación especial de Jedet, Aroyitt y Jonan Wiergo.

En cuanto a cine, también dos producciones. La primera lleva el título provisional Infiesto, está escrita y dirigida por Patxi Amezcua, protagonizada por Isak Férriz e Iria del Río, producida por Vaca Films y su rodaje ha arrancado este jueves en Gijón. La historia arranca el primer día del estado de alarma, cuando dos inspectores son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta.

El segundo largometraje en desarrollo es Nowhere, dirigido por Albert Pintó, protagonizada por Anna Castillo y producida por Miguel Ruz. Sucede en un futuro cercano y trata sobre Nada, una joven embarazada que escapa de un país en guerra escondida en un contenedor a bordo de un carguero. A mitad de travesía, una violenta tormenta arroja el contenedor al mar y allí, atrapada, Nada da a luz a su hija.

Otras novedades

Durante la presentación también se han repasado otros títulos que llegarán en los próximos meses a la plataforma y se ha desvelado nueva información y materiales de varias producciones:

Confirmación de la tercera y última temporada de Valeria, la serie basada en las novelas de Elísabet Benavent y protagonizada por Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott y Maxi Iglesias.

El reparto de Hasta el cielo, la adaptación de la película de Daniel Calparsoro. La serie continuará la historia de una banda de ladrones que consiguió poner en jaque al cuerpo de Policía de Madrid. Como en el largometraje, la dirección correrá a cargo de Daniel Calparsoro y Jorge Guerricaechevarría firmará el guión. En su reparto, Luis Tosar, Asia Ortega, Álvaro Rico, Asia Ortega Leiva Alana Porra, Patricia Vico, Ayax Pedrosa, Dollar Selmouni, Richard Holmes y Carmen Sánchez.

El reparto principal de La chica de nieve, la adaptación de la novela homónima de Javier Castillo. La acción se trasladará de Nueva York a Málaga, durante la cabalgata de Reyes. Milena Smit será la encargada de dar vida a la periodista que investiga la desaparición de una niña.

Feria: la luz más oscura se estrenará en enero de 2022. El thriller creado por Agustín Martínez y Carlos Montero, y dirigido por Jorge Dorado y Carles Torrens está protagonizado por Carla Campra, Ana Tomeno, Isak Férriz, Marta Nieto, Ángela Cremonte, Patricia López y Ernest Villegas, entre otros.

Anuncio de la sexta temporada de Élite, con nuevas aventuras de los alumnos de Las Encinas. Además, Élite historias breves regresa con una nueva entrega: Holidays Edition.

Reparto y sinopsis de A ciegas. De los productores del fenómeno A ciegas, llega ahora una extensión de ese universo. Una misteriosa fuerza ha diezmado a la población mundial empujando a quitarse la vida a todo aquel que la mire. Ahora, Sebastián y su hija Anna deben emprender su propio camino hacia la supervivencia atravesando las calles desiertas de Barcelona. El rodaje de esta producción, dirigida por Àlex y David Pastor, comenzará en las próximas semanas en Barcelona y estará protagonizada por Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro, con Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia.

Primeras imágenes de A través de mi ventana, la película basada en el fenómeno literario internacional escrito por Ariana Godoy y dirigida por Marçal Fores, que llegará a Netflix el 4 de febrero.

Primeras imágenes de Amor de madre, comedia dirigida por Paco Caballero, protagonizada por Carmen Machi y Quim Gutiérrez y producida por Morena Films y Lab Cinema. Llegará a Netflix en la primavera de 2022 y su reparto lo completan Yolanda Ramos y Justina Bustos.