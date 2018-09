La 1 emite el concierto 'OT Bernabéu'

A partir de la semana próxima Operación Triunfo se convertirá en el espacio estelar de La 1 en la noche de los miércoles. Como preámbulo a esa nueva edición, que volverá a presentar Roberto Leal, los 16 participantes de OT 2017 regresan con la que ha sido el recital más multitudinario de su gira: OT Bernabéu, el concierto que ofrecieron en junio en el estadio madridista a beneficio de 450 proyectos socio-deportivos. Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireia, Marina, Ricky, Thalía, José Antonio y Mimi desfilan por el escenario para interpretar los temas que han marcado en estos meses a muchos jóvenes como Camina o La revolución sexual; Shake it out con Amaia, Issues de Aitana, What about us de Miriam, o los dúos de Amaia y Alfred en City of stars o una de las canciones del verano como Lo malo, de Ana Guerra y Aitana.

En este concierto también unieron sus voces cinco invitados de primera línea: Raphael, Luis Fonsi, Bustamante, Pastora Soler y Zahara.

Operación Triunfo, producido por Gestmusic para TVE, se convirtió en el formato semanal más visto de la pasada temporada, con casi 4 millones de espectadores, 30,8% de cuota, en su gala final. Su valor añadido fue que se convirtió en un gran éxito en las redes sociales, siendo trending topic cada día durante sus más de tres meses de emisión. “Talento, juventud y naturalidad de sus concursantes, y los valores del esfuerzo y la formación”, fueron los aspectos que desde la cadena analizan que convirtieron en un éxito esta edición. En la edición OT 2018se ha vuelto a trabajar con gran mimo el casting de los 16 nuevos concursantes que se conocerán el miércoles próximo.