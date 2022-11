Ongombo, de Mirador de Montepinar al musical de ‘El Rey León’

En unas horas Telecinco estrena en abierto el primer capítulo de la temporada 13 de La que se avecina, la serie que dio a conocer al actor Ricardo Nkosi, más conocido como Ongombo. El último conserje de Mirador de Montepinar, que no aparece en los tres primeros episodios de la nueva temporada estrenados en Amazon Prime, es un actor con una importante presencia en teatros y musicales. Ricardo Nkosi ha interpretado el papel de Mufasa en el musical de El Rey León, además ha encarnado papeles en High School Musical, Tina Turner, el musical y como proyecto futuro aparece en el horizonte el musical de Aladdín.

El actor, residente en Vallecas y de origen angoleño, ha sido uno de los rostros más queridos de los últimos años en La que se avecina. Su llegada a Mirador de Montepinar fue de la mano de Berta (Nathalie Seseña), la mujer de Antonio Recio (Jordi Sánchez). Berta se enamoró de Ongombo en un viaje a África y no dudó a la hora de meterlo en la casa del mayorista. Su imponente físico le ha permitido conquistar el corazón de muchas vecinas de la comunidad. Ese es el origen en la serie de un actor que arrastra un amplio bagaje en teatros y musicales.

Nkosi puede presumir de dar vida a Mufasa en El Rey León, así como de ser uno de los actores del reparto de Tina Turner, el musical. Para complementar su faceta teatral con los rodajes de La que se avecina el actor ha tenido que superar largas jornadas de trabajo. Ese puede ser uno de los motivos por los que no aparece en la nueva temporada de la comedia vecinal.

Antes de dedicarse a la interpretación, Nkosi estuvo muy ligado al deporte. En Vallecas, barrio en el que ha crecido, ha practicado atletismo, voleibol y baloncesto. Del deporte pasó a la música y la actuación. Así lo contaba en una entrevista concedida al diario El País. “Tocaba la batería en la iglesia y en bodas africanas. También cantaba un poco. Un día me llamaron de Stage Entertainment y me dijeron que mi primo les había pasado mi teléfono porque estaban buscando un jugador de baloncesto que cantara y bailara para High School Musical”. Esa sería su primera experiencia en un musical y hasta el día de hoy no ha parado. Otra de sus pasiones es el modelaje como se puede observar en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 100.000 seguidores. A partir del mes de marzo del próximo año podremos verlo en su nuevo proyecto: el musical de Aladdín. Una carrera al alza que no ha hecho nada más que despegar.