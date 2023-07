'Password', un regalo con lazo para que Cristina Pedroche aprenda

El regreso de Password no era necesario ni urgente entre la audiencia en España, por mucho que se haya rehabilitado la nostalgia televisiva reciente.

Suelen tener su parcela fiel estos juegos hechos, donde sólo hace falta sentarse y seguir retos y adivinanzas que no requieren necesariamente de una amplia cultura general.

Password fue un pasatiempo que tuvo su etapa en Cuatro (no vamos a caer en la tentación de recordar su momento más famoso, no, no vamos a caer en esa tentación) y que ha sido rescatado con lustre de formato nocturno, con premios potables en metálico y con una mecánica demasiado repetitiva para extenderse, con anuncios, por casi dos horas.

Antena 3 ha regalado el formato a Cristina Pedroche por tantos y tan buenos servicios prestados. Se percibe que es un regalo expreso para una presentadora que quiere demostrar que en solitario es capaz de llevar las riendas de un programa y que lo tendrá que ir demostrando con las semanas. Tiene experiencia de sobra pero ser la dueña del plató tiene también responsabilidad y reglas del juego. Pedroche suele pasarse de efusiva así que debe calmarse a sí misma cuando ella centra la trama.

El formato de Fremantle se le ha presentado además con papel y lazo de celofán porque los dos primeros invitados, apoyo en el juego de los concursantes, fueron su marido y su mejor amigo. El chef Dabiz Muñoz y Miki Nadal. Miki nació para ser enfocado y dar siempre juego. Ellos se esforzaron con sus mejores artes para que Cristina saliera lo más airosa del estreno. No le hacía falta e incluso empalagaron el plato. Parecía todo girar tanto en favor de la conductora que hasta la mayoría de las palabras versaban sobre cocina.

Toda la remesa está grabada (se grabó en el inicio de la gestación de la presentadora) así que no hay margen para cambiar aspectos de la mecánica y el desarrollo y detalles prescindibles como la voz en off que abre cada acertijo. A Pedroche le hace mucha ilusión el reto y hay que ser muy incondicional de ella para aguantar un envite tan largo cada viernes.