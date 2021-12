Paz Padilla, positivo en Covid por segunda vez

La pandemia no está perdonando en los últimos meses a las celebridades. Ya sea con políticos, influencers, deportistas o presentadores de televisión, el covid parece cebarse, también, con las caras conocidas.

Este ha sido el caso de la presentadora de televisión Paz Padilla, que ha anunciado en redes sociales que ha dado positivo por segunda vez.

Lo anunció tras haber mantenido un directo en Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte. La presentadora de Sálvame comentó que se tuvo que aislar durante estas Navidades y que no pudo estar con su familia. Asegura también que lo pasó fatal, porque tuvo que cenar sola, siendo además el segundo año que no pudo comer con su familia. No obstante, la presentadora de televisión ya ha comunicado que se encuentra bien.

La primera vez que la gaditana cayó en manos del virus fue en marzo de este mismo año, ocasión en la que también tuvo que aislarse del resto de su familia.

Las presentadoras de las campanadas (La 1, Telecinco y CanalSur) juntas hablan del positivo de Ana Obregón. @anneigartiburu_ @pazpadilla pic.twitter.com/GqqwozcDHf — TODOtele (@todotele_) December 29, 2021

Ana Obregón, también positiva en covid, se pierde las uvas

El otro tema de conversación que mantuvo Paz Padilla con el resto de presentadoras y que va en la línea de los contagios de famosos, fue el positivo de Ana Obregón, la cual no podrá presentar la campanadas de fin de año como se había previsto anteriormente. Ana, iba a ser la compañera de Anne Igartiburu, la cual lleva durante 17 años presentando las campanadas de fin de año.

En cuanto al sustituto de Ana Obregón, Jacob Petrus, el presentador de Aquí la Tierra, será el que acompañe a Anne Igartiburu en la retransmisión de las campanadas de Nochevieja. Igualmente, Ana ha anunciado en sus redes sociales que se encuentra perfectamente bien y que se mantiene aislada en su casa.