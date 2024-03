'Pirulí Forever', el libro de un médico malagueño que recorre la historia reciente de TVE

Siempre es una buena noticia la aparición de un libro dedicado a la televisión. Máxime si tiene casi 500 páginas y pesa tres kilos. Pero lo inaudito del caso es que no se trata de un manual al uso. Pirulí Forever esboza, a modo de cápsulas de muy breve digestión, los recuerdos que el autor tiene de la programación de TVE en los años noventa. Justo cuando no le quedó más remedio que competir con las televisiones privadas.Rizando el rizo de las sorpresas, el autor, Gerardo Reyes (Málaga, 1980) no es profesor universitario de Comunicación Audiovisual sino médico de atención primaria en Torremolinos. Eso sí, abducido por la pequeña pantalla desde que tiene uso de razón.

En la obra, tan importante como el texto son las ilustraciones de Iván García (Oviedo, 1979), que retratan a centenares de personajes populares que desfilaron por los programas emblemáticos que todos recordamos.

El menú es tan ecléctico como la propia TVE. Caben los programas de entretenimiento, las ficciones pata negra, las series extranjeras, los divulgativos marca de la casa, y el sumario se cierra con un Bonus Track con algunas rarezas inclasificables. Pero a mí me gusta especialmente que Gerardo Reyes tenga un hueco para los programas donde se creó opinión, desde Tribunal popular hasta Las cerezas, El loco de la colina, Enfoque o Millennium.

No se trata de una mirada nostálgica como de un ‘contrahomenaje’ a los últimos 33 años nuestra televisión pública.

"Esos que nos han llevado desde el Teletexto hasta la plataforma RTVE Play para adentrarnos en la tele que ha mamado el espectador a caballo entre la generación X y la millennial que aún no ha superado la muerte de Chanquete". Como muy bien dice el subtítulo del libro, una reclamación de la pantalla que siempre nos une, La tele no se rinde.