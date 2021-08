‘Los Protegidos: el regreso’: otra serie para nostálgicos

El aura paranormal y fantástico que envolvía a la famosa serie de Antena 3; ‘Los Protegidos’, parece que ya puede respirarse en el ambiente. Nuestros personajes favoritos vuelven tras 10 años para embelesarnos con intrigantes historias llenas de fantasía y ficción.

Aunque no sabemos con exactitud la fecha de estreno de este reebot si tenemos algunos datos significativos sobre la nueva producción. Estará compuesta por cuatro episodios, los protagonistas mantendrán el elenco original en su mayoría y se estrenará en la plataforma Atresmedia Premium.

💥Carteles oficiales de @A3Losprotegidos , nueva serie original de @ATRESplayer PREMIUM



La continuación de la exitosa serie de @antena3com , sitúa a Los Castillo diez años después de haber terminado con su enemigo, pero una nueva amenaza se cierne sobre ellos⚡️ pic.twitter.com/6Qa1dzx8nc — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 23, 2021

Como ya ocurrió con 'Los Hombres de Paco', la serie de ‘Los Protegidos: El regreso’ podrá visionarse en abierto más adelante, cuando todos los episodios hayan sido publicados en la plataforma de pago.

Gracias a las redes sociales de la cadena hemos podido ver los increíbles carteles que anuncian su vuelta a las pantallas y podemos respirar aliviados al contemplar que nuestros protagonistas estrella siguen formando parte del elenco en esta nueva trama. Luis Fernández seguirá interpretando al ‘Culebra’ duro pero de corazón noble que tanto nos cautivó allá por 2010, Ana Férnandez continuará siendo la increíble ‘Chispitas’, podremos volver a ver a Mario Marzo en el papel de Lucas o a Daniel Avilés como Carlitos. Sin olvidarnos por supuesto del imprescindible Antonio Garrido como Mario, el cabeza de familia.

Además, habrá nuevos rostros en la producción. Nos encontraremos con Maripaz Sagayo, Maggie García, Carlotta Cosials, Eduardo Lloveras y Cosette Silguero, aunque todavía no existen muchos datos de los papeles que llevarán a cabo.

Tal es el entusiasmo y las ganas de volver a revivir los momentos que dejó marcados en nuestros corazones esta mítica serie, que hasta sus propios protagonistas comparten los carteles promocionales en sus redes sociales para poner a sus seguidores aún más nerviosos de lo habitual.

En este caso ha sido Ana Fernández quien a través de su cuenta de Instagram publicaba la imagen de su personaje y acompañaba con un texto en el que se la veía muy emocionada: ' “ Han pasado 84 años …. Ah no! 10 años …” Me ha cambiado el color de pelo, ya no llevo guantes y puede que sea peligrosa. ⚡️⚡️⚡️ Nos dicen que falta muy poco para el regreso, yo estoy nerviosa.'

Desde luego, no han tardado en llegar los comentarios de sus miles de seguidores que han estallado de entusiasmo al ver lo poco que queda para que esta nueva temporada llegue a nuestras pantallas.

La trama arranca diez años después del final de la historia de la familia Castillo tras acabar con el personaje de Manuel Navarro; Padre. El paso del tiempo, el destino y un suceso desconocido fueron separándoles. Ahora otra grave amenaza se cierne sobre ellos y deberán enfrentarse a una nueva misión decisiva.