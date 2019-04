El Risitas confirma que "los franceses están locos" (con él)

En esta semana, y como se ha hecho eco este periódico sobre el furor que vive en Francia, Juan Joya El Risitas ha regresado al primer plano de la actualidad. Es un fenómeno todavía por sus entrevistas con Jesús Quintero. El "Jezuuú" se ha convertido en "Iossu" que ha provocado la rechifla del país vecinos. En esta tarde acudía al programa Zapeando, en La Sexta, para celebrar su cumpleaños.

"Me he equivocado. Yo cumplo 63 años. No me quito años, como Lola Flores", ha subrayado el contertulio, con pelo negro y dentadura perfecta. "Lo bien peinado que me tienes", le piropeó Frank Blanco, con saludo del Risitas a su peluquero. "Me lo ha teñido mi peluquero y para que se quede quieto le echo gomina, frenadol", ha explicado. Miki Nadal le ha advertido por la medalla de oro con la Virgen que lucía ufano en el pecho, que podían robársela. "A mí me la respetan".

El propio Risitas (que firma así los autógrafos) admitió que quince años después de hacer famoso con Jesús Quintero no sale de su asombro de su fama en todo el mundo. "En Francia están locos conmigo", país que ya ha visitado y que se entiende "con ellos" por un guía. Su último admirador, "el chino de la tienda que hay al lado de mi casa".

Con la empresa finlandesa de pizzas de bolsillo que grabó un anuncio hace un par de años ahora va a hacer otro de hamburguesas y perritos calientes.

Anna Simon llevó la tarde de cumpleaños con el número 63, que Frank Blanco ha cambiado por el 36. Y este ha sido el deseo de Juan al soplar las velas: "Que salga el programa muy bien y que nos vea toda Andalucía".

Ríete Risitas, que es mejor

El programa antes de la fiesta de cumpleaños ha sometido al Risitas a la prueba de someterse a los chistes de los colaboradores de Zapeando, como en aquel No te rías que es peor. Aguantó con todos menos con Cristina Pedroche, con la que se lanzó a carcajadas mutuas, y con Paula Prendes.