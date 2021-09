Risto, crítico pluriempleado

Era un destacado publicista surgido de la Viaró Global School y sin dejar su faceta originaria ahora es uno de los nombres imprescindibles de la televisión en España, y en concreto de Mediaset, donde ha ido ganado enteros al cubrir franjas necesitadas como la sobremesa de Cuatro, con Todo es mentira, que en monográficos en el prime time se ha convertido desde finales de la pasada temporada en Todo es verdad.

Con experiencia en agencias de publicidad y en el mundo de la música, Risto Mejide debutó en la televisión en el año 2006. Fue un flash, un impacto. Lo hizo como jurado en el concurso El invento del siglo de Antena 3. El espacio fue retirado de la programación de la cadena una semana después de su estreno, pero la productora Gestmusic le echó el ojo al carácter sincero del tipo de gafas oscuras y le propuso formar parte de la quinta edición de Operación Triunfo en Telecinco.

Aquella accidentada participación en OT fue un punto de inflexión para la carrera de Mejide. Sus duras críticas a los concursantes del talent show le convirtieron en un personaje mediático. Había nacido un tipo que destacaba en su rol de jurado implacable. Sigue siendo su papel en Got Talent, de nuevo en los viernes de Telecinco.

El publicista catalán a lo largo de su carrera ha alternado éxitos y fracasos. El ranking show G-20 no despertó gran interés y fue suprimido poco después de su estreno. En 2011 volvió a ejercer de jurado en el programa Tú sí que vales, germen del actual Got Talent, donde llegó en 2016 y es uno de los personajes más destacados del formato. Entre medias, en 2014, condujo un programa de entrevistas en Cuatro, Viajando con Chester, en el que los invitados mostraban su lado más personal. Tras romper con Mediaset con un portazo sorprendente tuvo un paso fugaz por Atresmedia en el espacio de entrevistas Al rincón de pensar y no, tuvo que regresar a su ‘casa’ y limar asperezas.

En los últimos años ha demostrado su espíritu crítico en las tardes de Cuatro con Todo es verdad junto a Marta Flich, que de monologuista sobre temas económicos ha crecido hasta poder ser presentadora titular cuando Risto se ausenta. Y sus colaboradores Miguel Lago y Antonio Castelo ya tienen programa propio añadido en la sobremesa de Cuatro, Los Teloneros.

Todo es mentira, basado en la crítica satírica se ajusta perfectamente al perfil de sus conductores y contertulios. La Fábrica de la Tele también apostó por Risto y su equipo para el espacio de investigación semanal Todo es verdad, continuación en profundidad del formato diario.

Y no decepciona en su labor en la nueva temporada de Got Talent. En el talent show de Telecinco saca a relucir su arista crítica y exigente. El poli malo que examina con detalle y escepticismo las actuaciones de los concursantes.

Risto Mejide aporta un tono diferente a sus contenidos para Mediaset, estilo personal a los programas que participa y una marca personal diferenciada. Lo sabe él bien como publicista.