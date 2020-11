Los vehículos militares toman Madrid ante la estupefacción general

Los vehículos militares que el lunes se pasearon por vías principales del centro de Madrid causaron sorpresa y alguna sensación de pánico en las redes sociales, con recuerdos del 23F en Valencia. Las tanquetas pertenecen a la serie La Fortuna, que está dirigiendo Alejandro Amenábar para Movistar +.

Con motivo del lunes festivo se aprovecharon las calles desiertas, pero los transeúntes se quedaron estupefactos y muchos entendieron que era una medida expeditiva ante el estado de alarma.

Plaza de Colon en Madrid llena de tanques y me parece que no es para rodar la nueva temporada de la casa de papel 🧻! Esto huele feo.... pic.twitter.com/RvkfKi9ki2

El cineasta contó con la colaboración de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra (BRIPAC) y a algún viandante entrado en años le recordó la estampa del 23F en Valencia.

Stanley Tucci (La terminal, El diablo viste de Prada) es el rostro internacional que se pone al frente de la serie de Alejandro Amenábar para Movistar +.

Como muchos madrileños esta mañana me topé con un insólito despliegue militar por las calles, mientras la gente debatia todo tipo de teorías. No me imaginé que fuera parte del rodaje de #LaFortuna la serie de @amenabar basada en nuestro #ElTesorodelCisneNegro 😄 @paco_roca pic.twitter.com/fbfAoXSY4w