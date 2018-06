'Roseanne' continuará sin la presencia de la actriz Roseanne Barr

La serie "Roseanne" tendrá un spin off bajo el nombre de The Conners pero sin la madre de familia, Roseanne, después de que la actriz principal, Roseanne Barr, escribiera un tuit racista, ha anunciado la cadena ABC, de la compañía Disney. "Roseanne Barr no tendrá nada que ver ni financieramente ni creativamente con la nueva serie", ha precisado la cadena. Los diez primeros capítulos se estrenarán en otoño en Estados Unidos tras la reciente recuperación de Roseanne, que fue un gran éxito en los años 90.

La familia Conner deberá lidiar con los problemas del día a día tras un acontecimiento inesperado. Otros actores de la comedia originaria como John Goodman o Sara Gilbert, la hija mayor, volverán a participar en el proyecto.

Roseanne se emitió entre 1988 y 1997 y en marzo de este año volvió con nuevos capítulos. En su moment se ofreció en Canal Sur y su recuperación se estrenó en abril en Neox. Pese a las buenas cuotas de pantalla, fue cancelada hace un par de semanas después porque Barr dedicó unos comentarios racistas en Twitter a una política afroamericana de la administración Obama. Esas palabras le han costado muy caro a la actriz, desmarcándose el resto del reparto sobre la actitud de la compañera.