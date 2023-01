Sharonne, la 'drag queen' que pisa fuerte en el próximo Benidorm Fest

Tras 30 años de trabajo forjándose como "artista 360º" y secundario habitual del mundo del espectáculo, el foco se posó por fin encima de Sharonne el pasado año para brillar en plena madurez con su victoria en Drag Race España 2, una estela que no piensa abandonar y que podría llevarla ahora a Eurovisión.

"Lo que me ha pasado en estos meses ha sido fruto de no ponerme barreras, a una edad en la que yo andaba ya muy tranquilo con mis shows cuando el terreno se lo empieza a comer mucha gente joven. Y de pronto dices: ¿Pero por qué no intentarlo? ¡Si yo tengo la misma energía!", explica como uno de los 18 aspirantes oficiales de Benidorm Fest 2023, la pasarela al festival europeo.

Ese mismo ímpetu y sentimiento es lo que ha intentado transmitir con la canción que presenta a concurso, Aire, según cuenta la persona detrás de Sharonne, Cristóbal Garrido (Sabadell, 1976): "Es un relato de superación, de mirarse en un espejo, que lo hacemos pocos, y de aceptar quiénes somos dándonos cuenta de que no necesitamos a nadie para tomar decisiones en la vida".

Su propio recorrido profesional ha consistido a menudo en forjar una autonomía artística desde que comenzara a dar sus primeros pasos con 18 años y trabajara en los cuerpos de baile de artistas como Natalia o Merche, pero también en muchos otros ámbitos tanto delante como detrás del telón o de la cámara de televisión.

"Siempre he estado ahí detrás. Como no soy especialmente ambicioso y hacía lo me que gustaba y me daba para vivir, todo lo que hacía lo hacía porque me va la marcha y por vivir experiencias nuevas", cuenta, una filosofía que a los 25 años le llevó al mundo del "drag" ("o del transformismo, como se llamaba entonces") con "un personaje que podía mover como quisiera sin la dirección de nadie".

Con una trayectoria ya consolidada como Sharonne, su victoria en Drag Race España 2 fue indiscutible y fue poco después, en mitad de la gira de El hotel de las reinas junto al resto de participantes del programa, cuando su equipo le hizo la propuesta: "¿Cómo verías presentarte a Benidorm Fest?".

"Como soy un culo inquieto, dije que con la gira y todo lo demás sería complicado, pero que por mandar una canción no perdíamos nada", rememora Garrido, convencido de que "las limitaciones a veces nos la ponemos nosotros mismos".

Para componer Aire, que surgió de una melodía tarareada en un viaje en coche y la asistencia del productor Iván Torrent para darle "ese sonido rotundo y épico final", se nutrió de relatos de superación semejantes al suyo que le mandaron muchos seguidores de Drag Race.

El tema se clasificó para la preselección eurovisiva, una situación que ya vivió como integrante en 2001 del grupo Trans X en 2001 con el tema Amándonos. "Pero entonces yo era superjovencito y andaba un poco perdido", recuerda tras demostrar que la experiencia es un grado.

"La experiencia te da en ocasiones cierta tranquilidad pero no es un seguro de nada. Y si hablamos de experiencia, no de edad, hay muchos artistas en Benidorm que me dan la vuelta, porque están muy acostumbrados a hacer sus conciertos y a trabajar con discográficas. Yo vengo de un mundillo más tranquilito", comenta de forma cauta.

De ganar, no sería la primera drag queen en Eurovisión tras los pasos de artistas que han dejado huella como la ucraniana Verka Serduchka, pero sí la primera en hacerlo por España. "La diversidad cada día está más en boca de todos y hay que aprender a vivir con ella, no por nosotros, sino por mucha gente a la que le cuesta y para la que es un gran paso reconocerse", dice al respecto.

Con el convencimiento de que el festival no es solo cosa de la canción, sino también de una buena puesta en escena "como la de Conchita Wurst en 2014", estos días ultima una propuesta de la mano de "un equipito pequeño pero con mucha ilusión" que estaba detrás de El hotel de las reinas, incluida su coreógrafa.

"Es una locura", se limita a apuntar sobre el trabajo realizado, "superfeliz" de haber conseguido para su vestuario la ayuda de It Spain, diseñador de prendas entre otros para Lady Gaga o de la larga bata de cola roja con la que Chanel deslumbró en la fiesta de inauguración de Eurovisión 2022.