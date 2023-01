¿Repite Miryam Benedited como jurado del Benidorm Fest?

Durante semanas el resultado del Benidorm Fest 2022 coleó en la opinión pública, con interesadas acusaciones de tongo. El resultado que tuvo Chanel con SloMo en el Festival de Eurovisión vino a confirmar el acierto del decisivo voto de los jurados, que encumbraban a la barcelonesa en detrimento de las favoritas del televoto (con masiva acción desde Galicia), Tanxugueiras.

Las miradas y las iras se centraron en la coreógrafa de Gestmusic (OT, Tu cara me suena), Miryam Benedited, que había trabajado con todo el cuerpo de baile de SloMo y con la propia Chanel. Sus gustos se tradujeron después en el mayor éxito de España en Eurovisión desde 1995.

TVE acaba de anunciar que el número de miembros del jurado del Benidorm Fest 2023, que arranca en antena el próximo martes con la primera semifinal, estará compuesto por ocho profesionales vinculados a la música y al festival europeo. No, no estará Benedited pero habrá un perfil similar, exigente, y que garantiza que el jurado irá encaminado en sus votaciones. Nina, representante de España en Eurovisión 1989, con un excelente sexto puesto con Nacida para amar y directora de la academia de OT en los primeros años (y jurado en 2019), será la portavoz. Nina tiene ahora en cartelera en Madrid el musical Los puentes de Madison.

¿Quiénes forman el jurado del Benidorm Fest?

Por el jurado internacional estará Christer Björkman, miembro del equipo de producción de Eurovisión y Eurovisión América, responsable de los grandes años del Melodifestivalen, la selección sueca, de 2002 a 2021. Representó a de Suecia como cantante en 1992 y fue productor artístico de Eurovisión en los años 2013, 2016 y 2017 y productor ejecutivo de Eurovisión en 2019.

Tambien estará Tali Eshkoli, productora de televisión israelí y jefa de la delegación de Israel en Eurovisión. Coordinadora de la edición de 2019 celebrada en Israel, ha sido también productora ejecutiva del certamen del 70º aniversario de Miss Universo 2021 y productora ejecutiva de ceremonias y emisiones oficiales en Israel.

Nicola Caligiore ha sido el jefe de la delegación de Italia en Eurovisión durante ocho años; miembro del Grupo de referencia Eurovisión de la UER seis años; y miembro del Comité de TV de la UER durante cuatro años. Además, es el responsable del exitoso regreso de Italia a Eurovisión en 2011, fecha desde la que el país transalpino no ha bajado de los primeros puestos en la final.

También figura la cantante británica Katrina Leskanich, líder del grupo Katrina & the Waves, que representó a Reino Unido en 1997 y que ganó la edición celebrada en Dublín con la canción Love shine a light. Gran estrella de la canción de los años 80, que ha logrado varios éxitos internacionales como ‘Walking on sunshine’ (1985), ‘Sun Street’, ‘Do You Want Crying’ o ‘Que te Quiero’.

William Lee Adams es fundador y director de wiwibloggs, el medio de referencia europeo especializado en Eurovisión. Presentador y locutor de BBC Radio, actualmente presenta BBC Minute, el principal programa de noticias para jóvenes del Servicio Mundial de la BBC, que se emite en emisoras de radio comerciales de 60 mercados.

Por parte nacional están Irene Valiente, directora de El último lugar, el programa especializado en música urbana de Radio 3. Además, co-presenta el magazine Generación Ya; un espacio a la vanguardia de la música. Ha dirigido podcasts como Doce Pulgadas, ha cubierto para RTVE diversos festivales como el Sónar de Barcelona, el Vive Latino de Zaragoza o La Mar de Músicas de Cartagena; y ha moderado eventos relacionados con la industria musical como A conversation with... en el BIME de Bilbao.

Juan José Santana, presidente de OGAE, es colaborador del grupo de emisoras de Radio Las Palmas y es autor y compositor que ha participado en dos ocasiones en Eurovisión (en 2009, con La noche no es para mí, de Soraya Arnela, y 2012, con Pastora Soler, Quédate conmigo). También ha estado en distintas selecciones eurovisiivas de Armenia, Lituania, Moldavia, Rumanía e Irlanda y en cuatro ocasiones en las galas españoles. RTVE ha querido así dar voz a los seguidores de Eurovisión a través de OGAE, asociación de fans de Eurovisión sin ánimo de lucro reconocida por la UER.

Hay una baja en el jurado que había sido anunciada: Nacho Cano no podrá estar en Benidorm. La cadena aclara que el éxito del musical Malinche le obliga a estar en Madrid.

En el funcionamiento de las votaciones, de nuevo el jurado profesional tiene la última palabra en caso de empate.

El 50% del la puntuación definitiva será del jurado y el otro 50% para el público, entre el televoto (que por tanto tiene un peso del 25%) y el jurado demoscópico.

Las galas del Benidorm Fest

El martes 31 intervienen en la semifinal estos nueve participantes: Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody.

El jueves 2 de febrero participan los otros nueve candidatos: Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco.

Pasan cuatro en cada gala para la final con ocho aspirante el sábado 4 de febrero.