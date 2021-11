La TDT cumple 16 años y predominan las repeticiones

El panorama de canales en abierto es bastante amplio para la oferta de otros tiempos pero no tanto ya si se compara con las posibilidades de la inmensa oferta que se acumula por las plataformas de streaming. La TDT está a punto de cumplir 16 años y más que nunca la oferta en abierto da la sensación de resumirse aenun puñado de cadenas generalistas y un fortín de temáticas basadas en continuas reposiciones.

Hay ficciones machacadas, hábitos diarios y refugios cuando ya no se sabe qué zapear, qué elegir. Es el papel de La que se avecina. casi a todas horas en FDF, repeticiones de capítulos que son karaokes para los fieles y que siguen teniendo una acogida segura. ¿Hay más cosas para ver? Las llamadas series procedimentales se extienden por los canales de orientación masculina, como Energy, también de Mediaset, que ametralla con Hawai 5.0 por las tardes más NCIS Los Ángeles y entre las mañanas y los prime time, las distintas sagas de CSI, a la que se sumará la nueva CSI: Vegas, recién adquirida.

Su reflejo en la competencia es Atreseries, que acaba de rescatar en las tardes Sin rastro, junto a El mentalista y en la noches se suceden las incombustibles Crimen en el paraíso o Navy o las francesas Tándem o Profilage.

En las mañanas de este canal en HD aún sigue a diario Aquí no hay quien viva (que sin embargo se produjo y se emite a día de hoy en SD), un clásico del karaoke en la audiencia tras pasarse decenas de veces por el canal de comedias de Atresmedia, Neox. Y en este canal que nació en noviembre de 2005 siguen por los siglos episodios de carcajadas que no cesan de Big Bang, Los Simpson, Friends o Dos hombres y medio. En bucle. Modern Family ha regresado a las tardes tras un período estival con Los Goldberg, comedia ochentera ue aún tienen que descubrir muchos de sus incondicionales en potencia. La audiencia de Neox quiere ver lo que ya ha visto: cuando la premiada comedia Schitts Creek se sumó a los jueves estuvo apenas un par de semanas. A falta de novedades con gancho se ha optado por llenar las noches con cine de acción.

Las series recientes, que las hay en abundancia, no encuentran respuesta en la audiencia de la TDT, que cuando zapea, a veces a la desesperada, quiere reencontrarse con lo que ya conoce, no con tramas nuevas. Por eso con The Middle o Los Conner (spin off de Roseanne) se intenta cultivar adictos a primera hora de la mañana. En FDF lo intentaron con la acción, con Scorpion o el nuevo MacGyver, y nada.

No pidan estrenos generalistas en las temáticas, Paramount Network tiene una franja estelar en las mañanas con Se ha escrito un crimen y ha hallado un yacimiento de espectadores veteranos forofos de los detectives para otras procedimentales básicas como el Diagnóstico asesinato de Dick Van Dyke o Los misterios de Murdoch.

Incluso en los canales infantiles hay personajes inamovibles que empiezan a coleccionar generaciones como Bob Esponja y Peppa Pig en Clan; Ladybug o Los Green en Disney Channel;o Doraemon y Gumball en Boing. Cualquier serie infantil nueva le cuesta integrarse en la parrilla y se producen bajas a las pocas semanas de los estrenos.

La invasión turca

Incluso en los canales ‘turcos ‘hay guiños para volver a volver como sucede en Nova con la recuperación de El cuerpo del deseo. Nova, fiel a los seriales desde que nació junto a la TDT en abierto el 30 de noviembre 2005, siempre ha ido un paso por delante probando series diarias. El estreno de Fatmagül, la primera serie turca en España, revolucionó el panorama de seriales. La parrilla diaria está poblada de actores turcos y su rival directa de Mediaset, Divinity, copió su éxito y tras probar muchas fórmula finalmente la más eficaz ha sido la cubrir su programación diaria de series procedentes de oriente.

La TDT temática no es lugar de estrenos, incluso Trece, que ha aumentado su parrilla nocturna de tertulias políticas en directo, incluidos los fines de semana, ha desempolvado a Terence Hill con el cura Don Matteo. El incombustible compañero del fallecido Bud Spencer aparece también en Nova los fines de semana como guardabosques en la serie de acción bucólica Cerca del cielo, con Daniel Liotti. Es a su vez la respuesta italiana a la austríaca Rescate en los Alpes que junto a Doctor en los Alpes rellenan la parrilla vespertina de Nova cuando se da descanso a los seriales turcos y mexicanos de lunes a viernes.

Ten, una de esas señales poco conocidas de la TDT, con el cartel de se traspasa, se ha visto animada con su porción de reposiciones como las médicas House, Royal Pains y el maniático Monk. Pero lo que mejor le está funcionado a este canal puesto en venta por Secuoya es Caso cerrado, los juicios de mentira de Telemundo que son uno de esos típicos placeres culpables de espectadores muy muy ociosos.

DKiss nació con intención de contar con producción propia pero en su parrilla hay factuals estadounidenses a todas horas, desde personas con obesidad extrema a novias, espacios de decoración y reformas (con los gemelos Scott también en Divinity los fines de semana) o convivencia de familias numerosas.

Mientras bullen las plataformas con tantos estrenos condenados en su mayoría a pasar de largo, la mayoría de las licencias en abierto se conforman con mantener sus parcelas fijas de fieles en pro de sus intermedios, publicidad intercalada con contenidos más que amortizados. Esas mismas series, Friends, Big Bang, Los Simpson, La que se avecina o Aquí no hay quien viva son los recursos de náufragos de las plataformas, que entre tantas dudas sobre qué ver terminan acabando en lo de siempre. En lo que nutre las horas de los desvanes en abierto.